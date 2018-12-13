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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Тарасов и Смолов поддержали Кокорина и Мамаева (видео)
Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев опубликовал видео, на котором игроки "Локомотива" Дмитрий Тарасов и Федор Смолов выражают поддержку Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые находятся в СИЗО.
"Хочу выразить поддержку ребятам. Безусловно, эта ситуация их не красит. Так делать нельзя. Хочу извиниться от лица Дмитрия Тарасова перед людьми, которые в ту ночь пострадали. Хочу принести свои извинения за этих ребят, я хорошо их знаю. Прошу дать ребятам шанс, не сажать их, вернуться в жизнь и спорт, исправиться. Думаю, они уже все осознали. Давайте простим их все вместе! - сказал Тарасов.
"Парни, привет! Знаю, что вы находитесь в непростой ситуации. Вас не хватает на футбольном поле. Вас ждут и поддерживают. Хочется пожелать вам терпения и спокойствия. Все образуется, все будет хорошо. Обнимаю", - сказал Смолов.
"Хочу выразить поддержку ребятам. Безусловно, эта ситуация их не красит. Так делать нельзя. Хочу извиниться от лица Дмитрия Тарасова перед людьми, которые в ту ночь пострадали. Хочу принести свои извинения за этих ребят, я хорошо их знаю. Прошу дать ребятам шанс, не сажать их, вернуться в жизнь и спорт, исправиться. Думаю, они уже все осознали. Давайте простим их все вместе! - сказал Тарасов.
"Парни, привет! Знаю, что вы находитесь в непростой ситуации. Вас не хватает на футбольном поле. Вас ждут и поддерживают. Хочется пожелать вам терпения и спокойствия. Все образуется, все будет хорошо. Обнимаю", - сказал Смолов.
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