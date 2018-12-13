Новости партнеров

Тарасов и Смолов поддержали Кокорина и Мамаева (видео)

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев опубликовал видео, на котором игроки "Локомотива" Дмитрий Тарасов и Федор Смолов выражают поддержку Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые находятся в СИЗО.

"Хочу выразить поддержку ребятам. Безусловно, эта ситуация их не красит. Так делать нельзя. Хочу извиниться от лица Дмитрия Тарасова перед людьми, которые в ту ночь пострадали. Хочу принести свои извинения за этих ребят, я хорошо их знаю. Прошу дать ребятам шанс, не сажать их, вернуться в жизнь и спорт, исправиться. Думаю, они уже все осознали. Давайте простим их все вместе! - сказал Тарасов.

"Парни, привет! Знаю, что вы находитесь в непростой ситуации. Вас не хватает на футбольном поле. Вас ждут и поддерживают. Хочется пожелать вам терпения и спокойствия. Все образуется, все будет хорошо. Обнимаю", - сказал Смолов.

Теги: Тарасов Смолов Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
#3  miktar   (Сегодня, 21:19)
  • -1
  •  (1)

В ЧЁМ поддержали? В Водке, что бы ужираться до тюрьмы?


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#2  cska1971  Москва (Сегодня, 21:18)
  • +1
  •  (1)
online

Куда же вы раньше смотрели, когда такие хорошие ребята опускались все ниже и ниже????
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#1  metric  Ленинград-Гатчина (Сегодня, 21:14)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
опоздуны.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.