Прокуратура Москвы выявила нарушения в расследовании дела Кокорина и Мамаева

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:10
Валерий Карпин - о своей дисквалификации: КДК выявил виновного и наказал, защитив своим решением судейский корпус (4)
Валерий Карпин - о своей дисквалификации: КДК выявил виновного и наказал, защитив своим решением судейский корпус (4)
16:13
У ЦСКА нет предложений по Чалову (9)
У ЦСКА нет предложений по Чалову (9)
14:49
Защитник "Ростова" Сигурдссон дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за удар мячом в болбоя (2)
Защитник "Ростова" Сигурдссон дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за удар мячом в болбоя (2)
14:10
"Спартак" наказан закрытием трибуны на ближайший матч РПЛ за кричалки фанатов в адрес Гилерме (14)
"Спартак" наказан закрытием трибуны на ближайший матч РПЛ за кричалки фанатов в адрес Гилерме (14)
13:55
Суд оштрафовал и лишил Евгения Башкирова водительских прав за езду за рулем в нетрезвом виде (4)
Суд оштрафовал и лишил Евгения Башкирова водительских прав за езду за рулем в нетрезвом виде (4)
12:53
Полузащитник "Авангарда": странная ситуация - мы успешно выступаем, занимаем 3 место, а президент уходит в отставку (13)
Полузащитник "Авангарда": странная ситуация - мы успешно выступаем, занимаем 3 место, а президент уходит в отставку (13)
12:41
Александр Кокорин: не буду отмечать Новый год - ёлку поставить и стол накрыть тут не разрешат (19)
Александр Кокорин: не буду отмечать Новый год - ёлку поставить и стол накрыть тут не разрешат (19)
12:25
Глушаков – жене: поеду в Грозный играть, за зарплату 30 тысяч рублей. Алименты посчитаешь потом (50)
Глушаков – жене: поеду в Грозный играть, за зарплату 30 тысяч рублей. Алименты посчитаешь потом (50)
11:34
Роберт Левандовски оформил 3-й дубль подряд и стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов
Роберт Левандовски оформил 3-й дубль подряд и стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов
Прокуратура Москвы выявила нарушения в расследовании дела Кокорина и Мамаева
Прокуратура Москвы провела проверку уголовного дела в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и выявила существенные нарушения в ходе расследовании. В связи с этим приняты соответствующие меры реагирования надзорного ведомства.
Также экспертиза не обнаружила никаких повреждений у участника драки со спортсменами, главы научного центра "НАМИ" Сергея Гайсина. Вероятно, уже в феврале Мамаеву и Кокорину может быть изменена мера пресечения. Если, конечно, к этому времени следователям не удастся завершить расследование.
Прокуратура Москвы изучила материалы уголовного дела в связи с обращениями адвоката Мамаева Игоря Бушманова. В них защитник указывал на ненадлежащее, по его мнению, расследование уголовного дела и необоснованность предъявления Мамаеву обвинений по статье 213 УК РФ (хулиганство). Надзорное ведомство проверило эти сведения и согласилось с их значительной частью. Так, в ходе проверки прокуратурой были выявлены значительные нарушения при расследовании, а начальнику ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Наталье Агафьевой вынесено требование об их устранении. Проверяющие обнаружили, что в нарушение УПК следователи до сих пор не установили все обстоятельства дела, подлежащие доказыванию, следственные действия выполнены не в полном объеме. При этом данное несложное дело расследуется свыше двух месяцев многочисленной группой в составе опытных следователей-важняков, а обвиняемые находятся под стражей — исключительная мера пресечения в случаях с драками без серьезных травм. Последнее подтверждают начавшие поступать результаты экспертиз состояния здоровья пострадавших — водителя Виталия Соловчука, сотрудника Минпромторга Дениса Пака и директора "НАМИ" Сергея Гайсина. В частности, исследование последнего не выявило у него вообще никаких травм.
Однако пока прокуратура не сочла возможным прекратить уголовное преследование Мамаева по обвинению в хулиганстве, чего также требует его адвокат Игорь Бушманов, оставив право принять такое решение самим следователем по завершению производства по делу.
"Собранные по делу доказательства сейчас более чем убедительно подтверждают доводы защиты, о том, что изначальные обвинения Павлу Мамаеву являлись поспешными. Обвинения предъявлялись скоротечно без проведения должного объективного расследования, видимо, под давлением общественного мнения и, возможно, не только него. В такой же обстановке избиралась Мамаеву мера пресечения. Полагаю, что следствие преследует цели как можно более длительного удержания Мамаева под стражей, что и подтверждается выявленными прокуратурой нарушениями в расследовании и в затягивании с принятием финишных решений по этому делу", — высказал мнение адвокат.
"Росбалт"
Также экспертиза не обнаружила никаких повреждений у участника драки со спортсменами, главы научного центра "НАМИ" Сергея Гайсина. Вероятно, уже в феврале Мамаеву и Кокорину может быть изменена мера пресечения. Если, конечно, к этому времени следователям не удастся завершить расследование.
Прокуратура Москвы изучила материалы уголовного дела в связи с обращениями адвоката Мамаева Игоря Бушманова. В них защитник указывал на ненадлежащее, по его мнению, расследование уголовного дела и необоснованность предъявления Мамаеву обвинений по статье 213 УК РФ (хулиганство). Надзорное ведомство проверило эти сведения и согласилось с их значительной частью. Так, в ходе проверки прокуратурой были выявлены значительные нарушения при расследовании, а начальнику ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Наталье Агафьевой вынесено требование об их устранении. Проверяющие обнаружили, что в нарушение УПК следователи до сих пор не установили все обстоятельства дела, подлежащие доказыванию, следственные действия выполнены не в полном объеме. При этом данное несложное дело расследуется свыше двух месяцев многочисленной группой в составе опытных следователей-важняков, а обвиняемые находятся под стражей — исключительная мера пресечения в случаях с драками без серьезных травм. Последнее подтверждают начавшие поступать результаты экспертиз состояния здоровья пострадавших — водителя Виталия Соловчука, сотрудника Минпромторга Дениса Пака и директора "НАМИ" Сергея Гайсина. В частности, исследование последнего не выявило у него вообще никаких травм.
Однако пока прокуратура не сочла возможным прекратить уголовное преследование Мамаева по обвинению в хулиганстве, чего также требует его адвокат Игорь Бушманов, оставив право принять такое решение самим следователем по завершению производства по делу.
"Собранные по делу доказательства сейчас более чем убедительно подтверждают доводы защиты, о том, что изначальные обвинения Павлу Мамаеву являлись поспешными. Обвинения предъявлялись скоротечно без проведения должного объективного расследования, видимо, под давлением общественного мнения и, возможно, не только него. В такой же обстановке избиралась Мамаеву мера пресечения. Полагаю, что следствие преследует цели как можно более длительного удержания Мамаева под стражей, что и подтверждается выявленными прокуратурой нарушениями в расследовании и в затягивании с принятием финишных решений по этому делу", — высказал мнение адвокат.
"Росбалт"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.