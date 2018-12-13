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Прокуратура Москвы выявила нарушения в расследовании дела Кокорина и Мамаева

Прокуратура Москвы провела проверку уголовного дела в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и выявила существенные нарушения в ходе расследовании. В связи с этим приняты соответствующие меры реагирования надзорного ведомства.

Также экспертиза не обнаружила никаких повреждений у участника драки со спортсменами, главы научного центра "НАМИ" Сергея Гайсина. Вероятно, уже в феврале Мамаеву и Кокорину может быть изменена мера пресечения. Если, конечно, к этому времени следователям не удастся завершить расследование.

Прокуратура Москвы изучила материалы уголовного дела в связи с обращениями адвоката Мамаева Игоря Бушманова. В них защитник указывал на ненадлежащее, по его мнению, расследование уголовного дела и необоснованность предъявления Мамаеву обвинений по статье 213 УК РФ (хулиганство). Надзорное ведомство проверило эти сведения и согласилось с их значительной частью. Так, в ходе проверки прокуратурой были выявлены значительные нарушения при расследовании, а начальнику ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Наталье Агафьевой вынесено требование об их устранении. Проверяющие обнаружили, что в нарушение УПК следователи до сих пор не установили все обстоятельства дела, подлежащие доказыванию, следственные действия выполнены не в полном объеме. При этом данное несложное дело расследуется свыше двух месяцев многочисленной группой в составе опытных следователей-важняков, а обвиняемые находятся под стражей — исключительная мера пресечения в случаях с драками без серьезных травм. Последнее подтверждают начавшие поступать результаты экспертиз состояния здоровья пострадавших — водителя Виталия Соловчука, сотрудника Минпромторга Дениса Пака и директора "НАМИ" Сергея Гайсина. В частности, исследование последнего не выявило у него вообще никаких травм.

Однако пока прокуратура не сочла возможным прекратить уголовное преследование Мамаева по обвинению в хулиганстве, чего также требует его адвокат Игорь Бушманов, оставив право принять такое решение самим следователем по завершению производства по делу.

"Собранные по делу доказательства сейчас более чем убедительно подтверждают доводы защиты, о том, что изначальные обвинения Павлу Мамаеву являлись поспешными. Обвинения предъявлялись скоротечно без проведения должного объективного расследования, видимо, под давлением общественного мнения и, возможно, не только него. В такой же обстановке избиралась Мамаеву мера пресечения. Полагаю, что следствие преследует цели как можно более длительного удержания Мамаева под стражей, что и подтверждается выявленными прокуратурой нарушениями в расследовании и в затягивании с принятием финишных решений по этому делу", — высказал мнение адвокат.

"Росбалт"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:25
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#1  К.А.  Столица (Сегодня, 21:29)
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Болеет за:
«Спартак»
Собранные по делу доказательства сейчас более чем убедительно подтверждают доводы защиты, о том, что изначальные обвинения Павлу Мамаеву являлись поспешными.
joy


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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