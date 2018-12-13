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Софьян Ханни: по качеству игроков "Спартак" обязан бороться за чемпионство

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни выразил мнение, что по качеству футболистов команда должна бороться за первое место в турнирной таблице РПЛ.

"Верю ли в то, что команда раскроется и возьмёт титул? Легче всего сказать: да, мы обязательно это сделаем. Но у нас правда было очень много плохих матчей. Мы далеко не на первом месте в таблице, «Зенит» имеет большое преимущество. Да и нынешний футбол хоть и приносит очки, но всё-таки далёк от идеала.

Да, "Спартак" немного прибавил, но пока этого мало, и нам будет над чем спокойно поработать зимой. И всё-таки ощущения положительные. Ведь по качеству игроков мы обязаны бороться за золото. Учитывая результаты матчей с прямыми конкурентами – мы готовы. Нужно просто не терять очки в матчах со средними командами и банально биться за победу в каждом матче. Надеюсь, мы вернём доверие болельщиков и докажем, что играем за "Спартак" не просто так", - цитирует Ханни "Чемпионат.сом".
Теги: Ханни Спартак
Сегодня, 22:23
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#2  Charodei  Борзя (Сегодня, 23:14)
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Болеет за:
ЦСКА
Передергивает,Ханни.Не по качеству игроков,а по дутой трансферной стоимости.Но в футбол играют не деньги,а футболисты,а с ними у Спартака проблематично.Есть кучка дармоедов,пешком ходящих по полю и только...
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#1  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 22:57)
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Болеет за:
«Спартак»
У вас про обязанности и потенциал-только на словах,а как до дела доходит-получается очередной пшик......
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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