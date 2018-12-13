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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Софьян Ханни: по качеству игроков "Спартак" обязан бороться за чемпионство
Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни выразил мнение, что по качеству футболистов команда должна бороться за первое место в турнирной таблице РПЛ.
"Верю ли в то, что команда раскроется и возьмёт титул? Легче всего сказать: да, мы обязательно это сделаем. Но у нас правда было очень много плохих матчей. Мы далеко не на первом месте в таблице, «Зенит» имеет большое преимущество. Да и нынешний футбол хоть и приносит очки, но всё-таки далёк от идеала.
Да, "Спартак" немного прибавил, но пока этого мало, и нам будет над чем спокойно поработать зимой. И всё-таки ощущения положительные. Ведь по качеству игроков мы обязаны бороться за золото. Учитывая результаты матчей с прямыми конкурентами – мы готовы. Нужно просто не терять очки в матчах со средними командами и банально биться за победу в каждом матче. Надеюсь, мы вернём доверие болельщиков и докажем, что играем за "Спартак" не просто так", - цитирует Ханни "Чемпионат.сом".
"Верю ли в то, что команда раскроется и возьмёт титул? Легче всего сказать: да, мы обязательно это сделаем. Но у нас правда было очень много плохих матчей. Мы далеко не на первом месте в таблице, «Зенит» имеет большое преимущество. Да и нынешний футбол хоть и приносит очки, но всё-таки далёк от идеала.
Да, "Спартак" немного прибавил, но пока этого мало, и нам будет над чем спокойно поработать зимой. И всё-таки ощущения положительные. Ведь по качеству игроков мы обязаны бороться за золото. Учитывая результаты матчей с прямыми конкурентами – мы готовы. Нужно просто не терять очки в матчах со средними командами и банально биться за победу в каждом матче. Надеюсь, мы вернём доверие болельщиков и докажем, что играем за "Спартак" не просто так", - цитирует Ханни "Чемпионат.сом".
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