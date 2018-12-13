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Софьян Ханни: вижу, что Кононов мне доверяет

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни признался, что чувствует доверие со стороны нового главного тренера команды Олега Кононова.

"Это правда, что сейчас вы чаще можете видеть счастье на моё лице. Если ты играешь и побеждаешь, то счастлив. Если наоборот – грустен. Все футболисты одинаковые. Сейчас я вижу, что Кононов мне доверяет, что мы пытаемся играть в атакующий футбол, забиваем больше мячей, получаем удовольствие от работы на тренировках, побеждаем в чемпионате России.

Не согласен с тем, что переход на атакующий футбол пока выглядит только как красивые слова. Мы действительно играем от атаки и отрабатываем именно комбинационный футбол. Тренировочный процесс вообще полностью изменился, и сейчас нужно просто выполнять задания и верить, что всё это принесёт пользу. Лично мне новая тактика и стратегия Кононова очень нравятся, потому что объективно я являюсь игроком атакующего склада", - цитирует Ханни "Чемпионат.сом".
Теги: Ханни Кононов Спартак
Вчера, 23:49
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#1  Сибирячок   (Вчера, 23:50)
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Болеет за:
«Спартак»
Как только стал болтать, сразу играть перестал. Заткни фонтан.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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