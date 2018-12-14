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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дарья Глушакова: Денис на все готов, чуть ли не заказать меня
Жена капитана "Спартака" Дениса Глушакова заявила, что боится за себя и за жизнь детей.
"Естественно, он хочет уйти от финансовых обязательств. Покажите мне хоть одного, кто хочет платить алименты. Многие говорят, что аудиозаписи с угрозами поддельные? Нет, это не поддельные, это его слова. Он периодически угрожает, постоянно какие-то звонки, все время пишет на диктофон, причем нас всех.
Правда ли, что он поднимал на меня руку? Да, он меня избил 4 августа. Побои были. В заявлении все написано. Из-за чего он стал такие вещи говорить? У нас был скандал.
Говорите, он обвинял меня в неверности? Правильно, а какие у них еще есть мысли и решения?! Ещенко разводился — там тоже неверная жена. Тарасов разводился — тоже обвинил Бузову в неверности. Он говорит, что доказательства есть? Слушайте, у меня тоже много какие доказательства есть! Много чего он говорит… Все, что он сейчас будет предоставлять, — это будет полная чушь и провокация.
Дети сейчас со мной. Он видится с ними, да. Но после последних событий и того, что он вообще творит, я уже боюсь за себя и вообще за жизнь детей. Опасаюсь.
Какие мои условия бракоразводного процесса? Оставить детей со мной. Все по суду, я хочу по закону. Это он подкупает, закупает — уже куда только ни обращался, кому только ни звонил, какие деньги ни предлагал.
Конфликт идет по разделу имущества и алиментам. Ему важно, чтобы не было алиментов, которые мне полагаются по суду. Он готов просто чуть ли не заказывать меня. Он готов на все: и детей забрать, хотя они ему не нужны. Все знают, какое у него сейчас расписание в "Спартаке": три месяца на сборах. Кто детей будет воспитывать? Его подруга, которая живет сейчас с ним в доме, который я построила? Он живет с Кристиной, я его ловила еще пять лет назад", - приводит слова Глушаковой "Пятый канал".
"Естественно, он хочет уйти от финансовых обязательств. Покажите мне хоть одного, кто хочет платить алименты. Многие говорят, что аудиозаписи с угрозами поддельные? Нет, это не поддельные, это его слова. Он периодически угрожает, постоянно какие-то звонки, все время пишет на диктофон, причем нас всех.
Правда ли, что он поднимал на меня руку? Да, он меня избил 4 августа. Побои были. В заявлении все написано. Из-за чего он стал такие вещи говорить? У нас был скандал.
Говорите, он обвинял меня в неверности? Правильно, а какие у них еще есть мысли и решения?! Ещенко разводился — там тоже неверная жена. Тарасов разводился — тоже обвинил Бузову в неверности. Он говорит, что доказательства есть? Слушайте, у меня тоже много какие доказательства есть! Много чего он говорит… Все, что он сейчас будет предоставлять, — это будет полная чушь и провокация.
Дети сейчас со мной. Он видится с ними, да. Но после последних событий и того, что он вообще творит, я уже боюсь за себя и вообще за жизнь детей. Опасаюсь.
Какие мои условия бракоразводного процесса? Оставить детей со мной. Все по суду, я хочу по закону. Это он подкупает, закупает — уже куда только ни обращался, кому только ни звонил, какие деньги ни предлагал.
Конфликт идет по разделу имущества и алиментам. Ему важно, чтобы не было алиментов, которые мне полагаются по суду. Он готов просто чуть ли не заказывать меня. Он готов на все: и детей забрать, хотя они ему не нужны. Все знают, какое у него сейчас расписание в "Спартаке": три месяца на сборах. Кто детей будет воспитывать? Его подруга, которая живет сейчас с ним в доме, который я построила? Он живет с Кристиной, я его ловила еще пять лет назад", - приводит слова Глушаковой "Пятый канал".
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