Сергей Прядкин: не будут у нас играть в манежах, не соответствующих требованиям РФС и РПЛ!

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал о своем отношении к игре в манежах.– Много говорили о том, что России нужны манежи. Они есть. Но там никто не хочет играть.– В Красноярске, в Екатеринбурге.– Они не соответствуют положению РФС по сертификации стадионов для матчей премьер-лиги. Есть определенные требования основного вещателя – "Матч Премьер". Эти манежи подходят для матчей команд ПФЛ и детских академий. Но не для команд премьер-лиги. Конечно, болельщикам было бы комфортнее. Но большинство тренеров скажет, что в этих манежах матчи РПЛ проводить нельзя.– Сейчас задают вопросы – почему нельзя было сделать стадион с крышей? У нас же есть такие. Не будут у нас играть в манежах, не соответствующих требованиям РФС и РПЛ! Точнее будут, но только если это будут такие арены, как, например, "Олимпийский" или СКК "Петербургский".Дело не только во вместимости. Конечно, манеж должен соответствовать определенным нормам и стандартам, в том числе и по безопасности. Есть требования к системе вентиляции, к покрытию. Есть требования технического регламента основного вещателя. Кстати, у манежа "Енисея" поле не имеет сертификата РФС для проведения матчей премьер-лиги.