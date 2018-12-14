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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Прядкин: не будут у нас играть в манежах, не соответствующих требованиям РФС и РПЛ!
Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал о своем отношении к игре в манежах.
– Много говорили о том, что России нужны манежи. Они есть. Но там никто не хочет играть.
– О каких манежах идет речь?
– В Красноярске, в Екатеринбурге.
– Они не соответствуют положению РФС по сертификации стадионов для матчей премьер-лиги. Есть определенные требования основного вещателя – "Матч Премьер". Эти манежи подходят для матчей команд ПФЛ и детских академий. Но не для команд премьер-лиги. Конечно, болельщикам было бы комфортнее. Но большинство тренеров скажет, что в этих манежах матчи РПЛ проводить нельзя.
– Но когда переходили на "осень-весна", наверное, было понятно, что манежи не будут стадионами на 20 тысяч зрителей.
– Сейчас задают вопросы – почему нельзя было сделать стадион с крышей? У нас же есть такие. Не будут у нас играть в манежах, не соответствующих требованиям РФС и РПЛ! Точнее будут, но только если это будут такие арены, как, например, "Олимпийский" или СКК "Петербургский".
Дело не только во вместимости. Конечно, манеж должен соответствовать определенным нормам и стандартам, в том числе и по безопасности. Есть требования к системе вентиляции, к покрытию. Есть требования технического регламента основного вещателя. Кстати, у манежа "Енисея" поле не имеет сертификата РФС для проведения матчей премьер-лиги.
"Спорт-Экспресс"
– Много говорили о том, что России нужны манежи. Они есть. Но там никто не хочет играть.
– О каких манежах идет речь?
– В Красноярске, в Екатеринбурге.
– Они не соответствуют положению РФС по сертификации стадионов для матчей премьер-лиги. Есть определенные требования основного вещателя – "Матч Премьер". Эти манежи подходят для матчей команд ПФЛ и детских академий. Но не для команд премьер-лиги. Конечно, болельщикам было бы комфортнее. Но большинство тренеров скажет, что в этих манежах матчи РПЛ проводить нельзя.
– Но когда переходили на "осень-весна", наверное, было понятно, что манежи не будут стадионами на 20 тысяч зрителей.
– Сейчас задают вопросы – почему нельзя было сделать стадион с крышей? У нас же есть такие. Не будут у нас играть в манежах, не соответствующих требованиям РФС и РПЛ! Точнее будут, но только если это будут такие арены, как, например, "Олимпийский" или СКК "Петербургский".
Дело не только во вместимости. Конечно, манеж должен соответствовать определенным нормам и стандартам, в том числе и по безопасности. Есть требования к системе вентиляции, к покрытию. Есть требования технического регламента основного вещателя. Кстати, у манежа "Енисея" поле не имеет сертификата РФС для проведения матчей премьер-лиги.
"Спорт-Экспресс"
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