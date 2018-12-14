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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Олег Кононов: масштабной трансферной кампании у "Спартака" не будет
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Вильярреала" (0:2) в 6-м туре группового турнира Лиги Европы рассказал, чего ждать от московского клуба на трансферном рынке.
"Что касается трансферных вопросов, то, конечно, они нас определенно волнуют. Мы идем по мере возможности, или по мере поступления предложений, которые у нас уже есть. Официально скажем тогда, когда будут уже окончательно известны наши приобретения.
Масштабной (трансферной кампании) однозначно никакой не будет, – отметил тренер. – Определенные изменения будут. Но точечные. И, как я сказал, мне бы очень хотелось с большинством футболистов поработать и достичь с ними результатов.
Работа ведется, до сборов каждый тренер хотел бы получить уже готовую команду, поэтому, конечно, я не исключаю", - цитирует Кононова "Спорт-Экспресс".
"Что касается трансферных вопросов, то, конечно, они нас определенно волнуют. Мы идем по мере возможности, или по мере поступления предложений, которые у нас уже есть. Официально скажем тогда, когда будут уже окончательно известны наши приобретения.
Масштабной (трансферной кампании) однозначно никакой не будет, – отметил тренер. – Определенные изменения будут. Но точечные. И, как я сказал, мне бы очень хотелось с большинством футболистов поработать и достичь с ними результатов.
Работа ведется, до сборов каждый тренер хотел бы получить уже готовую команду, поэтому, конечно, я не исключаю", - цитирует Кононова "Спорт-Экспресс".
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