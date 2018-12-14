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"Уфа" поздравила болельщиков с наступающими праздниками (видео)

Пресс-служба "Уфа" опубликовала ролик с поздравлениями всех с наступающим Новым годом.

"Дед Мороз теперь с нами", - говорится в твиттере клуба.

Теги: Уфа
Сегодня, 10:58
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