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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Жена Зобнина: очень сложно быть женой футболиста
Супруга полузащитника "Спартака" Романа Зобнина Рамина рассказала как живут жены футболистов.
– Сложно быть женой футболиста. И даже не знаю, как это правильно объяснить.
– Какой Рома после побед и после поражений?
– Это два разных человека. Когда команда победила, он уставший, но веселый. Но в случае поражения вообще не разговаривает.
– У вас есть помощницы по дому?
– Только помогают с уборкой. С остальным сама справляюсь.
– Жены футболистов очень любят выкладывать свои фотографии в соцсети и соревнуются, у кого больше подписчиков.
– Мне это чуждо. Есть понравившаяся фотка, выкладываю. И то, когда только есть время.
– За количеством лайков следите?
– Нет. Правда. Иногда отвечаю, если вопросы адекватные и, опять же, если есть время. Но его часто просто нет.
– На стадион приезжаете с сыном Робертом?
– Пока без него. Он не слишком любит сидеть на месте, – сказала Рамина.
Советский Спорт
– Сложно быть женой футболиста. И даже не знаю, как это правильно объяснить.
– Какой Рома после побед и после поражений?
– Это два разных человека. Когда команда победила, он уставший, но веселый. Но в случае поражения вообще не разговаривает.
– У вас есть помощницы по дому?
– Только помогают с уборкой. С остальным сама справляюсь.
– Жены футболистов очень любят выкладывать свои фотографии в соцсети и соревнуются, у кого больше подписчиков.
– Мне это чуждо. Есть понравившаяся фотка, выкладываю. И то, когда только есть время.
– За количеством лайков следите?
– Нет. Правда. Иногда отвечаю, если вопросы адекватные и, опять же, если есть время. Но его часто просто нет.
– На стадион приезжаете с сыном Робертом?
– Пока без него. Он не слишком любит сидеть на месте, – сказала Рамина.
Советский Спорт
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