Жена Зобнина: очень сложно быть женой футболиста

Супруга полузащитника "Спартака" Романа Зобнина Рамина рассказала как живут жены футболистов.– Сложно быть женой футболиста. И даже не знаю, как это правильно объяснить.– Это два разных человека. Когда команда победила, он уставший, но веселый. Но в случае поражения вообще не разговаривает.– Только помогают с уборкой. С остальным сама справляюсь.– Мне это чуждо. Есть понравившаяся фотка, выкладываю. И то, когда только есть время.– Нет. Правда. Иногда отвечаю, если вопросы адекватные и, опять же, если есть время. Но его часто просто нет.– Пока без него. Он не слишком любит сидеть на месте, – сказала Рамина.