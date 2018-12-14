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Жена Зобнина: очень сложно быть женой футболиста

Супруга полузащитника "Спартака" Романа Зобнина Рамина рассказала как живут жены футболистов.

– Сложно быть женой футболиста. И даже не знаю, как это правильно объяснить.

– Какой Рома после побед и после поражений?

– Это два разных человека. Когда команда победила, он уставший, но веселый. Но в случае поражения вообще не разговаривает.

– У вас есть помощницы по дому?

– Только помогают с уборкой. С остальным сама справляюсь.

– Жены футболистов очень любят выкладывать свои фотографии в соцсети и соревнуются, у кого больше подписчиков.

– Мне это чуждо. Есть понравившаяся фотка, выкладываю. И то, когда только есть время.

– За количеством лайков следите?

– Нет. Правда. Иногда отвечаю, если вопросы адекватные и, опять же, если есть время. Но его часто просто нет.

– На стадион приезжаете с сыном Робертом?

– Пока без него. Он не слишком любит сидеть на месте, – сказала Рамина.

Советский Спорт
Теги: Зобнин
Сегодня, 11:38
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#11  Сибирячок   (Сегодня, 13:06)
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Болеет за:
«Спартак»
Очень просто. Не свети собой и не высовывайся. Вообще жён футболистов никто знать не должен. Ради больших денег можно и инкогнито побыть.
А то эти Бузовы, Мамаевы и Глушаковы жёны затмили собой всё информационное пространство.

И жене Зобнина уже пора отказывать журнашлюшкам в интервью, а то это заразно.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#10  DROOZD  брянск (Сегодня, 13:03)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Подзаипали с этим футболом уже!
Че там у хохлов?


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#9  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 12:53)
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Пусть узнает у жён ....других профессий....например водителя....а им наверное не легче и у безработного в возрасте 45 лет...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#8  dreamcatcher   (Сегодня, 12:53)
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Семейная жизнь вообще не проста. Не для слабаков.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#7  бородач  счётная палата (Сегодня, 12:26)
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Каков футбол,такие и жены...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#6  nofrills  Москва (Сегодня, 12:26)
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Болеет за:
«Динамо» М
не забудь проконсультироваться с дарьей глушаковой на всякий случай
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 12:20)
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online

У футболистов всегда красивые жены. Но кот придерживается иной позиции , что женщина должна любить неважно красивая или нет.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  MAG554  UdSSR (Сегодня, 12:19)
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online
Болеет за:
«Спартак»
за что ее критиковать. у кого "как карта легла". кому сложно за левым ухом почесать, а кому жить на 11 163 рубля.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#3  ythe  Ё-бург (Сегодня, 12:12)
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
умная девочка, хорошие ответы


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#2  Borg  Burg (Сегодня, 11:57)
  • +7
  •  (13)

Так чтож ты мучаешься, выходи замуж за слесаря. Правда домработницы не будет. И времени на фоточки тоже не будет. Зато мучаться не будешь, дура сраная.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#1  Lols  Лондон (Сегодня, 11:41)
  • +3
  •  (21)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
О да, действительно сложно когда твой муж иуда-КРИПовец получает 3 ляма зелени в год. Действительно, адские муки. Толи реально с головой не дружит толи притворяется.
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
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