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Игорь Акинфеев – в тройке спортсменов года по мнению россиян

Фигуристка Алина Загитова признана спортсменкой года по мнению россиян, которые приняли участие в опросе фонда "Общественное мнение". Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вошли в тройку лидеров.

1. Алина Загитова (7%)

2. Хабиб Нурмагомедов (5%)

3. Игорь Акинфеев (5%)

4. Евгения Медведева (4%)

5. Артем Дзюба (4%)

6. Станислав Черчесов (2%)


Половина опрошенных затруднилась ответить на вопрос о лучшем спортсмене 2018 года. 10% россиян заявили, что такого атлета не было.

Р-Спорт
Теги: Акинфеев Дзюба Черчесов
Сегодня, 12:56
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(1)
#2  MAG554  UdSSR (Сегодня, 13:02)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
поддержу 10% россиян
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#1  Matador1989  Уфа (Сегодня, 12:59)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Артем Дзюба joy а Черчесов что спортсмен сейчас? Где выступает open_mouth
Регистрация: 20.08.2011 [жалоба]
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