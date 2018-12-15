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Олег Романцев - о натурализации: этими решениями мы расписываемся в своем бессилии

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев ответил на блиц вопросы в интервью "СЭ".

– Не жалеете, что в ваше время не было видеоповторов?

– Жалею.

– Не расстроены, что в свое время не удалось поработать в чемпионате с формулой осень-весна?

– Напротив, очень этому рад.

– Как относитесь к натурализации футболистов?

– Этим мы расписываемся в своем бессилии.
Теги: Романцев
Сегодня, 09:17
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#6  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 11:02)
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: Goodmany
Вот Нойштедтер, Рауш, Гильерме и тем более Ари

А какая связь между двумя первыми и двумя последними? Первые родились в СССР, а два последних неруси. По твоей же странной логике должны возникнуть вопросы к Черышеву. Он всю сознательную жизнь провел в Испании и сейчас там живет и паспорт у него испанский, и язык родной испанский.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#5  cska1971  Москва (Сегодня, 11:00)
  • +1
  •  (1)
online

"Мы расписываемся в своем бессилии"
Это он про себя и подобных ему, сбежавших из футбола тренеров, которые бессильны были за последние 15 лет подготовить поколение нормальных футболистов?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#4  Daniel Amokachi   (Сегодня, 10:57)
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Иванович красавец
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#3  Goodmany  Russia (Сегодня, 10:25)
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Да Олег Иванович. Поэтому надо Бекао заигрывать за сборную )))) А если серьезно натурализация должна быть точечной, как с Фернандесом. Вот Нойштедтер, Рауш, Гильерме и тем более Ари это игроки не того уровня, чтобы их заигрывать.
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
#2  igorspartak  Тверь (Сегодня, 10:09)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ВИКНИКСОР
С добрым утром!
Клюет?
Что пили? Зубровку.
Правильно.

а ты уже похоже боярышника лизнул


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#1  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 09:24)
  • -8
  •  (8)
online

С добрым утром!
Клюет?
Что пили? Зубровку.
Правильно.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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