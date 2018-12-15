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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Олег Романцев - о натурализации: этими решениями мы расписываемся в своем бессилии
Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев ответил на блиц вопросы в интервью "СЭ".
– Не жалеете, что в ваше время не было видеоповторов?
– Жалею.
– Не расстроены, что в свое время не удалось поработать в чемпионате с формулой осень-весна?
– Напротив, очень этому рад.
– Как относитесь к натурализации футболистов?
– Этим мы расписываемся в своем бессилии.
– Не жалеете, что в ваше время не было видеоповторов?
– Жалею.
– Не расстроены, что в свое время не удалось поработать в чемпионате с формулой осень-весна?
– Напротив, очень этому рад.
– Как относитесь к натурализации футболистов?
– Этим мы расписываемся в своем бессилии.
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