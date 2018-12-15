Сборная Россия проиграла в четвертьфинале любительского ЧМ

В четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу среди любительских сборных в формате 7х7 Россия проиграла Аргентине по буллитам.Во втором тайме встречи российской команде удалось забить три мяча и повести со счётом 3:0. Однако в оставшееся время сборная Аргентины смогла сравнять счёт, а затем и вырвать победу в серии послематчевых буллитов.Таким образом, южноамериканская команда вышла в полуфинал турнира, а сборная России завершила выступление на мировом первенстве - наша команда приезжала на турнир в качестве действующего чемпиона мира.