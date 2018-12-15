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Сборная Россия проиграла в четвертьфинале любительского ЧМ

В четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу среди любительских сборных в формате 7х7 Россия проиграла Аргентине по буллитам.

Во втором тайме встречи российской команде удалось забить три мяча и повести со счётом 3:0. Однако в оставшееся время сборная Аргентины смогла сравнять счёт, а затем и вырвать победу в серии послематчевых буллитов.

Таким образом, южноамериканская команда вышла в полуфинал турнира, а сборная России завершила выступление на мировом первенстве - наша команда приезжала на турнир в качестве действующего чемпиона мира.

"Чемпионат"
Теги: Сборная России
Сегодня, 10:35
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