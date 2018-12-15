Герои осени. Сборная лучших игроков первой части сезона

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В российском футболе настали зимние каникулы, так что самое время подводить промежуточные итоги. Выбираем самых полезных игроков завершившегося отрезка чемпионата.После сумасшедшего чемпионата мира Игорь Акинфеев закончил карьеру в сборной России, сославшись на здоровье, и сконцентрировался на игре за ЦСКА. Клуб от этого только выиграл. С новой линией обороны Акинфеев пропустил меньше всех в первой части этого сезона - всего 8 голов - и добавил к своей коллекции несколько отличных сейвов. Соперничать ему практически не с кем - у Лунёва случился срыв в последних турах, Максименко ошибался, а Шунин, вызываемый в сборную, просто на уровень ниже.Бразильский россиянин неидеально провёл эти несколько месяцев, иногда он всё-таки ошибался, но и спасал Гильерме достаточно. Особенно - в первых турах, когда "Локомотив" не напоминал нормальную команду вообще. Для своих партнёров голкипер "железнодорожников" сделал очень многое.Прекрасно сыграв на чемпионате мира, Марио не остановился. В этом году он показывает, наверное, свою лучшую игру за ЦСКА. Особенно это было заметно на самом старте первенства, когда команда Гончаренко попросту не могла нормально перейти из обороны в атаку. Фернандес хорош во всем - у него классный дриблинг, он видит и чувствует партнёров, а также Марио в отличной физической форме. Заработанный пенальти плюс три голевых передачи в этом сезоне у него уже есть.Правый защитник "Ростова" проводит очень зрелый и уверенный сезон. Существование вдалеке от "Спартака", обстановка вокруг которого всегда истерична, пошло Сергею только на пользу. Он качественно действует в отборе и хорошо подключается к донским атакам - у Карпина нет причин быть недовольным своим крайним защитником. Тем более, он уже забил гол и отдал один голевой пас.Подмочивший свою репутацию последним матчем с "Крыльями" исландец был, несмотря на это, очень хорош в течение первой части сезона. Полезен для южан он был во многих компонентах. Как и положено центральному защитник, он качественно действует в отборе, но это только половина заслуг скандинава. Он очень полезен в развитии атак "Ростова": Ингасон продуктивно работает на созидание, а также полезно ходит на стандарты. В этом сезоне у него уже два забитых гола.Нету провёл не так много матчей за питерцев в этом сезоне, всего 11, но своей команде помочь успел. Из футболистов оборонительного характера, которые есть в распоряжении Семака, он самый быстрый, что играло существенную роль в осенних матчах.Ну а главная его сильная сторона, конечно, это начало атак. Компонент, в котором Луиш и прежде был хорош, никуда не делся.Футболист, который только этим летом переехал в наш чемпионат, стал главным в обороне ЦСКА - между прочим, лучшей в лиге. Бекао настоящий монстр отбора: у него нет особенных талантов вроде диспетчерских навыков Магнуссона, но общая надёжность с лихвой это покрывает.Молодой защитник, с которым мы познакомились в этом году. У него есть все данные для того, чтобы вырасти в нового Игнашевича - или одного из Березуцких. Помимо действий сугубо разрушительного плана, Егор отметился и 4-мя забитыми голами. В игре с "Зенитом" он оформил дубль. Это, конечно, небольшой аванс, но Сорокин действительно заслужил внимания к себе.Уже второй сезон Дмитрия в премьер-лиге. Он всё так же хорош: бороздит левый фланг, исправно навешивает и обостряет, отрабатывает дома. Скопинцев игрок довольно ограниченного амплуа, но чрезвычайно полезен. Особенно для команд типа нынешнего "Ростова".Был номинирован на звание лучшего молодого игрока этого года, но уступил Ильзату Ахметову. Отметился двумя голевыми передачами.Рамирес не так часто появлялся на поле из-за лимита на легионеров, но для нашей лиги это футболист выдающийся. Он отлично действует впереди, часто берёт на себя игру и тащит мяч на чужую половину поля, но вот в обороне не всегда успевает возвращаться и серьёзно нагружает этим своих партнёров.Забил три гола и отдал две голевые передачи, что солидно для центрального полузащитника, да и вообще существенно влиял на игру своей команды в этом году. Делает очень много полезных передач в развитие атаки и вообще хорошо его сохраняет - разница с тем же Маркизио налицо.Паредесу не всегда хватает стабильности. Если бы он проводил на том уровне, на котором он способен играть, каждый матч, в "Зените" он был не задержался.У "Локомотива" был очень непростой отрезок в несколько месяцев. Не сработал трансфер Фёдора Смолова, сдали Миранчуки, ошибался Хёведес и вообще вся оборона, благодаря которой в прошлом году москвичи взяли золотые медали чемпионата. В этих условиях и Крыховяк не был прямо-таки лучшим каждую неделю. Но из состава действующих чемпионов наиболее полезно действовал именно он.1 гол и 6 голевых передач. Юрий Газинский очень здорово прибавил после чемпионата мира. Он прекрасно разгоняет атаки "Краснодара", отдает массу обостряющих передач. Второе место "Краснодара" и вообще лучший сезон клуба в истории - во многом его заслуга. Прямо сейчас российский футболист намного лучше того же Паредеса, особенно если учитывать стабильность.Лучший молодой игрок 2018 года ещё наверняка покажет себя. На место в первой сборной Ахметову не хватило нескольких матчей: во-первых, он получил травму в игре против "Зенита", во-вторых, на свой нынешний уровень он вышел только осенью. Ну а потенциал у Ильзата просто бешеный.У Виктора Классона шесть голов и три голевые передачи. Он самый важный игрок "Краснодара" в плане принятия ключевых решений. "Быкам" очень повезло, что швед согласился остаться в команде до 2021 года.На новый уровень вышел Дриусси в этом сезоне: отдал шесть голевых передач и забил четыре гола. Видимо, Семак сумел заинтересоваться игрока футболом.Чрезвычайно полезен для питерцев своей универсальностью и трудоспособностью. Кузяев растёт уже не так быстро, как прежде, но это не мешает ему являться важной частью лидирующей команды чемпионата. Есть ощущение, что Семак может поставить Кузяева куда угодно на поле - и колоссальной потери в качестве не произойдёт.По меркам довольно средней команды из Екатеринбурга Николай в этом сезоне - просто зверь. У него в активе четыре гола, три голевые передачи и почти полторы дюжины выжженных на пару с Кулаковым флангов. Правая сторона команды Парфенова, которая раскрылась ближе к зимним каникулам, самая продуктивная.Лучший бомбардир лиги на данный момент. Фёдор показал потрясающий прогресс за минувший год: ещё в прошлом сезоне вместо него предпочитали выпускать на острие Вернблума.Этой осенью Чалов наколотил 9 голов и отдал 4 голевые передачи, а если бы мы учитывали еврокубковые подвиги, то Чалов был бы вообще вне конкуренции.В разваливающемся "Спартаке", побившем еврокубковый рекорд российского футбола, было несложно найти лучшего. Кандидат был один. Зе Луиш забил за первую часть сезона 7 мячей и не дал "красно-белым" погрузиться в совсем уже кромешным мрак.Обрусевший нападающий переживает вторую молодость в "Краснодаре". В начале сезона он мучился с травмой, но потом зажёг так, что все позабыли, как некоторые время назад Ари был просто не нужен в стане "быков". Забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи, практически в одиночку перевернул несколько игр (самый яркий пример - с ЦСКА) и даже сыграл за сборную России.Снискавший народную любовь нападающий сборной России всё-таки не дотянул до места в главной сборной. Но тут не столько вина Артёма, сколько игра других нападающих: в этом плане у нас в чемпионате полный порядок. Артём забил пять голов и отдал две голевые передачи, был лидером "Зенита" на поле и, видимо, в раздевалке, но Ари всё равно дал своей команде больше.Расстановка основной сборной лучших игроковРасстановка альтернативной сборной