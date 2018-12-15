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Подруга Кокорина полагает, что футболисты выйдут из СИЗО до Нового года

Есть все основания полагать и надеяться на то, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут из СИЗО до Нового года, сообщила спортивный менеджер и давняя подруга Александра Кокорина Дарья Шишканова.

Адвокат форварда петербургского "Зенита" Татьяна Стукалова заявила в пятницу, что заключения судебно-медицинских экспертов по делу Кокорина и хавбека "Краснодара" Мамаева говорят о том, что обвиняемые должны быть немедленно освобождены из-под стражи.

"Мы ожидаем 18 декабря заседание в Мосгорсуде, планируем подать апелляцию. Сейчас недостаточно материалов, чтобы прикрепить к делу, как говорит Татьяна (адвокат Кокорина). Но все может поменяться, мы на это надеемся, что следователи будут добросовестными и прикрепят материалы к делу, которые появились у нас. Тогда линия защиты сможет уже более детально обосновывать свою защиту. Понимаю, что если Татьяна говорит, что есть материалы, которые могут буквально сразу освободить ребят из-под стражи, значит, там что-то важное.

Если 18 декабря материалы будут прикреплены к делу и суд сочтет результаты экспертизы достаточно весомыми, то ребят могут освободить в тот же день. Ребят могут освободить 18 декабря. Есть основания надеяться, что ребят отпустят до Нового года", - цитирует Шишканову РИА Новости.
Теги: Кокорин
Сегодня, 17:14
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#6  Volodia379   (Сегодня, 18:56)
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18 Декабря освободят а в Новый Год гульнут и ...... Упаси Господи! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#5  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 18:47)
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Болеет за:
«Спартак»
насос@ла?)))


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Спартак - без Глушакова (с)
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#4  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 18:39)
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Болеет за:
«Зенит»
Гена будет троллить Кокорина. "Ёпнул по мячу словно стулом"
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#3  Юрий Двинянинов   (Сегодня, 18:13)
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Болеет за:
«Спартак»
Они выйдут по решению суда и точка !
Регистрация: 14.12.2018 [жалоба]
#2  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 17:40)
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Болеет за:
«Спартак»
это да , страшный человек ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 17:33)
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«Спартак»
Главное теперь прикрепить все стулья к полу , где будет встречать Новый Год Кокорин.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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