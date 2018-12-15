Сергей Прядкин: клубы не будут играть в манежах, не соответствующим требованиям РПЛ

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о практики проведения матчей РПЛ в манеже.– Много говорили о том, что России нужны манежи. Они есть. Но там никто не хочет играть.– В Красноярске, в Екатеринбурге.– Они не соответствуют положению РФС по сертификации стадионов для матчей премьер-лиги. Есть определенные требования основного вещателя – "Матч-Премьер". Эти манежи подходят для матчей команд ПФЛ и детских академий. Но не команд премьер-лиги.Конечно, болельщикам было бы комфортнее. Но большинство тренеров премьер-лиги скажет, что в этих манежах матчи РПЛ проводить нельзя.– Сейчас задают вопросы – почему нельзя было сделать стадион с крышей? У нас же есть такие. Не будут у нас играть в манежах, не соответствующих требования РФС и РПЛ! Точнее будут, но только если это будут такие арены, как, например, "Олимпийский" или "Юбилейный".Дело не только во вместимости. Конечно, манеж должен соответствовать определенным нормам и стандартам, в том числе и по безопасности. Есть требования к системе вентиляции, к покрытию. Есть требования технического регламента Основного вещателя.Кстати, у манежа "Енисея" поле не имеет сертификата РФС для проведения матчей премьер-лиги.– Был. Некоторые были против, но большинство – за. Чемпионат сдвинулся только на неделю. Например, первую часть следующего чемпионата хотим завершить 1 декабря. А в марте и раньше начинали. Каждый раз мы обсуждаем календарь. Каждый раз! И во времена Федерации футбола СССР обсуждали. Мы и раньше в марте начинали.– Да, но к 15 апреля от полей уже ничего не оставалось.