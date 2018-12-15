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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Сергей Прядкин: клубы не будут играть в манежах, не соответствующим требованиям РПЛ
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о практики проведения матчей РПЛ в манеже.
– Много говорили о том, что России нужны манежи. Они есть. Но там никто не хочет играть.
– О каких манежах идет речь?
– В Красноярске, в Екатеринбурге.
– Они не соответствуют положению РФС по сертификации стадионов для матчей премьер-лиги. Есть определенные требования основного вещателя – "Матч-Премьер". Эти манежи подходят для матчей команд ПФЛ и детских академий. Но не команд премьер-лиги.
Конечно, болельщикам было бы комфортнее. Но большинство тренеров премьер-лиги скажет, что в этих манежах матчи РПЛ проводить нельзя.
– Но когда переходили на "осень-весна", наверное, было понятно, что манежи не будут стадионами на 20 тысяч зрителей.
– Сейчас задают вопросы – почему нельзя было сделать стадион с крышей? У нас же есть такие. Не будут у нас играть в манежах, не соответствующих требования РФС и РПЛ! Точнее будут, но только если это будут такие арены, как, например, "Олимпийский" или "Юбилейный".
Дело не только во вместимости. Конечно, манеж должен соответствовать определенным нормам и стандартам, в том числе и по безопасности. Есть требования к системе вентиляции, к покрытию. Есть требования технического регламента Основного вещателя.
Кстати, у манежа "Енисея" поле не имеет сертификата РФС для проведения матчей премьер-лиги.
– А был ли тогда смысл в переходе на "осень-весна"?
– Был. Некоторые были против, но большинство – за. Чемпионат сдвинулся только на неделю. Например, первую часть следующего чемпионата хотим завершить 1 декабря. А в марте и раньше начинали. Каждый раз мы обсуждаем календарь. Каждый раз! И во времена Федерации футбола СССР обсуждали. Мы и раньше в марте начинали.
– Начинали. Но не в начале марта, а в середине, а то и в конце.
– Да, но к 15 апреля от полей уже ничего не оставалось.
"Спорт-Экспресс"
– Много говорили о том, что России нужны манежи. Они есть. Но там никто не хочет играть.
– О каких манежах идет речь?
– В Красноярске, в Екатеринбурге.
– Они не соответствуют положению РФС по сертификации стадионов для матчей премьер-лиги. Есть определенные требования основного вещателя – "Матч-Премьер". Эти манежи подходят для матчей команд ПФЛ и детских академий. Но не команд премьер-лиги.
Конечно, болельщикам было бы комфортнее. Но большинство тренеров премьер-лиги скажет, что в этих манежах матчи РПЛ проводить нельзя.
– Но когда переходили на "осень-весна", наверное, было понятно, что манежи не будут стадионами на 20 тысяч зрителей.
– Сейчас задают вопросы – почему нельзя было сделать стадион с крышей? У нас же есть такие. Не будут у нас играть в манежах, не соответствующих требования РФС и РПЛ! Точнее будут, но только если это будут такие арены, как, например, "Олимпийский" или "Юбилейный".
Дело не только во вместимости. Конечно, манеж должен соответствовать определенным нормам и стандартам, в том числе и по безопасности. Есть требования к системе вентиляции, к покрытию. Есть требования технического регламента Основного вещателя.
Кстати, у манежа "Енисея" поле не имеет сертификата РФС для проведения матчей премьер-лиги.
– А был ли тогда смысл в переходе на "осень-весна"?
– Был. Некоторые были против, но большинство – за. Чемпионат сдвинулся только на неделю. Например, первую часть следующего чемпионата хотим завершить 1 декабря. А в марте и раньше начинали. Каждый раз мы обсуждаем календарь. Каждый раз! И во времена Федерации футбола СССР обсуждали. Мы и раньше в марте начинали.
– Начинали. Но не в начале марта, а в середине, а то и в конце.
– Да, но к 15 апреля от полей уже ничего не оставалось.
"Спорт-Экспресс"
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