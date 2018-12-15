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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Подруга Кокорина: выход Саши был бы лучшим подарком на мой день рождения
Спортивный менеджер и давняя подруга Александра Кокорина Дарья Шишканова заявила, что освобождение форварда "Зенита" из СИЗО 18 декабря стало бы лучшим подарком на ее день рождения.
Адвокат игрока петербургского "Зенита" Татьяна Стукалова заявила в пятницу, что заключения судебно-медицинских экспертов по делу Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева говорят о том, что обвиняемые должны быть немедленно освобождены из-под стражи.
"Как близкий человек могу сказать, что у меня 17 декабря день рождения. Если бы ребята вышли из СИЗО 18 декабря, то мы бы успели отметить мой день рождения с небольшим опозданием 19 декабря. Это было бы превосходно. Это был бы лучший подарок для меня", - цитирует Шишканову "РИА Новости".
Адвокат игрока петербургского "Зенита" Татьяна Стукалова заявила в пятницу, что заключения судебно-медицинских экспертов по делу Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева говорят о том, что обвиняемые должны быть немедленно освобождены из-под стражи.
"Как близкий человек могу сказать, что у меня 17 декабря день рождения. Если бы ребята вышли из СИЗО 18 декабря, то мы бы успели отметить мой день рождения с небольшим опозданием 19 декабря. Это было бы превосходно. Это был бы лучший подарок для меня", - цитирует Шишканову "РИА Новости".
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