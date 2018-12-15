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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Адвокат Мамаева - о возможном выходе футболиста из СИЗО: то будет справедливое решение
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, поделился мнением о возможности выхода своего подзащитного из СИЗО до наступления Нового года.
Прокуратура Москвы изучила материалы уголовного дела, возбужденного против футболиста, в связи с обращениями Бушманова, и выявила ряд существенных нарушений, допущенных следствием. В том числе, связанных с обвинением игрока по статье 213-й УК РФ "Хулиганство". Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин заключены под стражу в столичный СИЗО-2 "Бутырка". Обоим предъявлены обвинения по статьям 116-й ("Побои") и 213-й ("Хулиганство") УК РФ за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Изначально футболисты должны были пробыть в "Бутырке" до 8 декабря текущего года, но Тверской суд Москвы по просьбе следствия продлил содержание под стражей до 8 февраля 2019 года. Адвокаты подали апелляции на это решение суда, Мосгорсуд рассмотрит их 18 декабря.
– То, что прокуратура обнаружила нарушения в действиях следствия, позволяет рассчитывать, что Павел может выйти из СИЗО раньше 8 февраля?
– Конечно, мы в очередной раз рассчитываем, что вышестоящий суд учтет наши доводы, проявит принципиальность и независимость, продемонстрировав на примере этого публичного дела недопустимость использования своих полномочий вопреки законным интересам граждан и правосудия. У общества нужно формировать доверие к суду и его решениям, которые должны быть строго законными и мотивированными.
Для этого нужно всего лишь отказать в удовлетворении в большей части голословного ходатайства следствия, выбрав для обвиняемых меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Это будет справедливо, а для подзащитных и их семей станет новогодним подарком.
Уверен, что неравнодушная и не злая часть общества такой вердикт воспримет положительно. Негатива вокруг этого дела и так уже много– пора снизить его уровень.
"Спорт-Экспресс"
Прокуратура Москвы изучила материалы уголовного дела, возбужденного против футболиста, в связи с обращениями Бушманова, и выявила ряд существенных нарушений, допущенных следствием. В том числе, связанных с обвинением игрока по статье 213-й УК РФ "Хулиганство". Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин заключены под стражу в столичный СИЗО-2 "Бутырка". Обоим предъявлены обвинения по статьям 116-й ("Побои") и 213-й ("Хулиганство") УК РФ за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Изначально футболисты должны были пробыть в "Бутырке" до 8 декабря текущего года, но Тверской суд Москвы по просьбе следствия продлил содержание под стражей до 8 февраля 2019 года. Адвокаты подали апелляции на это решение суда, Мосгорсуд рассмотрит их 18 декабря.
– То, что прокуратура обнаружила нарушения в действиях следствия, позволяет рассчитывать, что Павел может выйти из СИЗО раньше 8 февраля?
– Конечно, мы в очередной раз рассчитываем, что вышестоящий суд учтет наши доводы, проявит принципиальность и независимость, продемонстрировав на примере этого публичного дела недопустимость использования своих полномочий вопреки законным интересам граждан и правосудия. У общества нужно формировать доверие к суду и его решениям, которые должны быть строго законными и мотивированными.
Для этого нужно всего лишь отказать в удовлетворении в большей части голословного ходатайства следствия, выбрав для обвиняемых меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Это будет справедливо, а для подзащитных и их семей станет новогодним подарком.
Уверен, что неравнодушная и не злая часть общества такой вердикт воспримет положительно. Негатива вокруг этого дела и так уже много– пора снизить его уровень.
"Спорт-Экспресс"
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