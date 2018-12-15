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"Спартак" заинтересован в возвращении Гулиева и Бакаева из аренды

Руководство "Спартака" планирует обсудить с главным тренером Олегом Кононовым возможные трансферы в начале следующей недели.

По информации источника, в клуб могут вернуться полузащитник Зелимхан Бакаев из аренды в тульском «Арсенале» и Аяз Гулиев из "Ростова".

Гулиев провел за "Ростов" в текущем сезоне РПЛ 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Бакаев провел за "Арсенал" в РПЛ 15 игр и забил 5 голов.

Bobsoccer.ru
Теги: Спартак Гулиев Бакаев
Вчера, 22:40
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(3)
#7  Босх  Россия (Сегодня, 01:17)
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Болеет за:
«Ростов»
у Гулиева контракт с Ростовом,на 4 года.
В БОБСОККЕРЕ вообще в курсе?*
Он был куплен у Спартака за800 тысяч евро....
какая нах аренда?


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#6  mah  IBIZA (Сегодня, 01:13)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gor68
Похоже, не за горами переименование в "Спартак" (Владикавказ).

Для сведения: они воспитанники Спартака и были в аренде.Показали хороший футбол, за это время возмужали. Так, что решение верное.


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009 [жалоба]
#5  Denx   (Вчера, 23:56)
  • -3
  •  (3)

Они что издеваются все пошли они в жопу
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#4  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Вчера, 23:05)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Похоже, не за горами переименование в "Спартак" (Владикавказ). wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#3  Kostik   (Вчера, 23:05)
  • +1
  •  (3)

Гулиев выделяется в Ростове
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#2  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Вчера, 23:04)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Похоже, не за горами переименование в "Спартак" (Владикавказ). wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Вчера, 22:48)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Правильный ход.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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