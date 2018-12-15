"Спартак" заинтересован в возвращении Гулиева и Бакаева из аренды

Руководство "Спартака" планирует обсудить с главным тренером Олегом Кононовым возможные трансферы в начале следующей недели.По информации источника, в клуб могут вернуться полузащитник Зелимхан Бакаев из аренды в тульском «Арсенале» и Аяз Гулиев из "Ростова".Гулиев провел за "Ростов" в текущем сезоне РПЛ 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Бакаев провел за "Арсенал" в РПЛ 15 игр и забил 5 голов.