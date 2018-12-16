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Роман Павлюченко: у нас футбольная страна, но околофутбольные люди

Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко раскритиковал нынешнее поколение молодых российских футболистов.

"Я пока не вижу потенциала у молодых российских игроков. Возьмите Евро-2008. Нас много уехало в Европу. А сейчас после чемпионата мира сколько уехало? Головин. И тот бедный не играет.

Вот такой уровень футболистов сейчас. Но о каком прогрессе и футболе можно говорить, когда мы играем в минус 17-20 градусов в шапках и в подштанниках? У нас футбольная страна, но околофутбольные люди", - сказал Павлюченко.

"Матч ТВ"
Теги: Павлюченко Сборная России Головин
Сегодня, 09:05
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(2)
#4  sergey3709   (Сегодня, 11:00)
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Это про Мутко верно
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#3  Lestat  Москва (Сегодня, 10:44)
  • +1
  •  (1)
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Головин разве не играет?
Вот Павлюченко в Тоттенхэме точно играл через раз, да и то не всегда (за 4 года 78 матчей).
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
#2  профи  Горгиппия (Сегодня, 09:16)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
"..... у нас футбольная страна..." но беда нашего футбольного хозяйства в том, что околофутбольные люди руководят футболом.
Регистрация: 17.05.2018 [жалоба]
#1  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 09:11)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Насчет околофутбольных людей-это точняк.......
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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