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Андрей Канчельскис: надо дать шанс Кокорину и Мамаеву

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис считает, Александр Кокорин и Павел Мамаев заслуживают шанса вернуться в футбол. На данный момент оба футболиста находятся в СИЗО.

"Надо верить, что Кокорин вернётся на свой уровень, надо дать ему шанс. Вся эта история поднадоела всем. Надо сделать правильные выводы. Надо дать шанс и Кокорину, и Мамаеву. Думаю, они поняли смысл жизни и как нужно вести себя в будущем. Они будут отдавать все силы на футбольном поле в будущем и доказывать, что случившееся — ошибка", - цитирует Канчельскиса "Спорт уик-энд".
Теги: Канчельскис Кокорин Мамаев
Сегодня, 12:18
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(4)
#16  cska1971  Москва (Сегодня, 14:35)
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online

Цитата: Kytarba
акие здесь пля муж ,одно название ,одни бабы ,не кода пля не дрались


Это вы привыкли шестеро на одного дракой называть. Шакалы...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#15  pivo69  Германия (Сегодня, 14:22)
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online

Цитата: Kytarba
Ваш п1деж хуита, вы не человечны!

И чего разбушевался?Всем же понятно,что как только
менты убедятся,что достаточно напугали "героев" так
сразу их отпустят.Не накуролесили они на реальные
сроки.Но на бабки их,судя по всему,разведут...
И это правильно.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#14  solig65   (Сегодня, 14:18)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: junga
Цитата: solig65
Вот интересно,а если бы Кокоша его отца стулом по голове ..Тоже бы просил отпустить его?


А если бы сына, а ели бы доч, а если бы тёщю, а если бы а если бы...
А если просто подумать? Был конфликт и там и там, а в конфликте нет правых, слово за слово, стулом по столу. На безмолвной вырезаной картинке смотрится однобоко и паршиво, но не на пустом месте же. Не просто ж так нет видео с китайцем до конца, где они и правда помирились может. А если кого то из твоих родных петухом назовут только за шумное поведение, ты тихо ответишь простите дядя? Не верю что Кока просто так огрел шпака стулом, так не бывает.

Ясно что слова не лицеприятные были и с той и стой стороны.Его задело..понимаю...любой нормальный мужик, на его месте сказал бы..выйдем..поговорим..Если чиновник не захотел бы выходить..сказал бы..встань..или за грудки бы поднял..и потом уже можно и в морду дать..Что не так что ли? Но сидячего человека...не понимаю..по моему это низко.
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
#13  Kytarba  Сочи (Сегодня, 13:52)
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Болеет за:
«Химки»
... так поступил бы любой нормальный мужик , как эти футболисты ,когда какой то куй посылает на х..это ветка,этот сайт .. мужчина пля МУЖ и ЧИН ,какие здесь пля муж ,одно название ,одни бабы ,не кода пля не дрались ,а если было такое ,то их только и п1здили напр.любая ветка на эту тему тварь ганд0н из гандонов Lokoflesh или Hank Moody находятся на ветке своими п1дарастическими разговорами ,эти бляд1 себя наз.любителями футбола ,грязная" баба столько не п1здит сколько эти п1дар1.Сказал один раз свое мнение,не хватить? не пля не дай бог футболистов выпустят laughing... Вот пля кого надо п1здит,во пля кого отп1здил бы. Ваш п1деж хуита, вы не человечны! uбал вашу человечность,м.раз1 пля.болельщики футбола? кто эти? joy joy
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#12  junga  Сочи (Сегодня, 13:51)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: solig65
Вот интересно,а если бы Кокоша его отца стулом по голове ..Тоже бы просил отпустить его?


А если бы сына, а ели бы доч, а если бы тёщю, а если бы а если бы...
А если просто подумать? Был конфликт и там и там, а в конфликте нет правых, слово за слово, стулом по столу. На безмолвной вырезаной картинке смотрится однобоко и паршиво, но не на пустом месте же. Не просто ж так нет видео с китайцем до конца, где они и правда помирились может. А если кого то из твоих родных петухом назовут только за шумное поведение, ты тихо ответишь простите дядя? Не верю что Кока просто так огрел шпака стулом, так не бывает.


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#11  solig65   (Сегодня, 13:41)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот интересно,а если бы Кокоша его отца стулом по голове ..Тоже бы просил отпустить его?
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
#10  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 13:13)
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Болеет за:
«Спартак»
Алкаш друзей алкашей прикрывает. )))


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#9  К.А.  Столица (Сегодня, 13:08)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: metis
Кому это выгодно? судя по всему москвичам.

а еще мы все зажравшиеся снобы.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#8  junga  Сочи (Сегодня, 13:08)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: metis
Кому это выгодно? судя по всему москвичам.


Ну конечно, они тут 3х зайцев убивают, публичная порка для быдлаков, прикрытие своих карманных чинух и телеаналов, показуха как работает система "справедливо", ну и выключение игроков соперников. Все это конечно случайно, но так уж совпало, и не воспользоваться ситуацией было сложно, тем более футболисты пусть и с баблом, всего лишь пешки, и системе наплевать на них глубоко


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#7  Иван Иванович  г.Москва (Сегодня, 12:51)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Надо жить по законам, а не по понятиям.
Регистрация: 12.04.2015 [жалоба]
#6  metis  Riga (Сегодня, 12:47)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кому это выгодно? судя по всему москвичам.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#5  nofrills  Москва (Сегодня, 12:43)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо» М
это ты так думаешь что они поняли смысл жизни, а если не поняли. нет лучше закрепить уроки отсидкой года на два.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#4  bolt  Омск (Сегодня, 12:41)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Да, Качель, возьми их в свою семью, будешь их в церковь и театры водить.
Регистрация: 13.09.2013 [жалоба]
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 12:41)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Канчельскис не нужно напоминать присказку об отце и сыновьях один из которых был футболистом.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  МАРТ  тюмень (Сегодня, 12:27)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
...и Улюкаеву?... smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#1  Hank Moody  Россия (Сегодня, 12:25)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Челси»
Конечно нужно,но после того,как понесут заслуженное наказание согласно УК РФ. Нимба над головой,что б кого то из них считать избранным,ни у одного не было.


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Боже,
Сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже,
Сколько веры в руках отставных палачей!
ДДТ
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
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