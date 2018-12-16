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Аршавин, Быстров и Кузяев прибыли в академию "Зенита"

В воскресенье в академии "Зенита" проходит выпускной футболистов 2001 года рождения и посвящение в зенитовцы игроков 2009 года рождения.

На мероприятии присутствуют экс-полузащитники клуба Андрей Аршавин и Владимир Быстров, а также хавбек команды Далер Кузяев. Вероятно, сегодня будет объявлено о назначении Аршавина на административный пост в "Зените".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Аршавин Быстров Кузяев Зенит
Сегодня, 13:29
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