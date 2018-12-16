Егор Сорокин: в детстве мне нравился "Челси"

Защитник "Рубина" и сборной России Егор Сорокин симпатизировал "Челси", когда был ребенком, сообщает клубное телевидение казанской команды."В детстве нравился "Челси". Фрэнк Лэмпард, Эшли Коул, Джон Терри, Петр Чех - настоящие звезды", - сказал Сорокин в видео на Youtube-канале "Рубина".