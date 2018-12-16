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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Егор Сорокин: в детстве мне нравился "Челси"
Защитник "Рубина" и сборной России Егор Сорокин симпатизировал "Челси", когда был ребенком, сообщает клубное телевидение казанской команды.
"В детстве нравился "Челси". Фрэнк Лэмпард, Эшли Коул, Джон Терри, Петр Чех - настоящие звезды", - сказал Сорокин в видео на Youtube-канале "Рубина".
"В детстве нравился "Челси". Фрэнк Лэмпард, Эшли Коул, Джон Терри, Петр Чех - настоящие звезды", - сказал Сорокин в видео на Youtube-канале "Рубина".
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