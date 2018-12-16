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Егор Сорокин: если бы не футбол, то пошел бы учиться в экономический институт

Защитник "Рубина" Егор Сорокин не думал о том, кем бы он мог стать, если бы не связал свою жизнь с футболом, сообщает клубное телевидение казанской команды.

- Кем бы ты стал, если бы не футбол?

- Никогда не задумывался над этой темой. Возможно, пошел бы в экономический институт. Я бы не реализовал себя как личность без футбольной карьеры", - сказал Сорокин в видео на Youtube-канале "Рубина".
Теги: Сорокин Рубин
Сегодня, 14:34
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