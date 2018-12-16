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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Черчесов - о работе в "Спартаке": фанаты хотели съесть меня заживо? Наверное, я такое заслужил
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил период работы в "Спартаке".
55-летний специалист считает, что болельщики совместно с руководством московского клуба должно выпустить пар и решить спокойно свои внутренние проблемы.
Черчесов возглавлял красно-белых с 2007 по 2008 год. Команда заняла второе место по итогам сезона.
– И все же. В 2008 году фанаты готовы были съесть вас заживо. Сейчас они точно так же уничтожают игрока, зато бывший тренер у них весь в белом. Почему?
– Болельщики живут своими эмоциями. И, наверное, в свое время я такое отношение заслужил. Глупо спорить - надо просто воспринять и подумать, что я тогда неправильно сделал, чтобы не повторить ошибок. Так и получилось: в "Спартаке" не довел команду до титула, а в "Легии" довел, хотя ситуация была очень похожая. Поэтому я не обижаюсь на фанатов – ни тогда, ни тем более сейчас.
Что касается сегодняшнего "Спартака", мнение у меня одно. Всем надо пар выпустить – и заняться футболом, – сказал Черчесов. – Тем более что "Спартак" дает кандидатов в сборную, и мы на себе испытали, что бывает, когда в команде непорядок. В каком состоянии, прежде всего эмоциональном, приезжают в сборную игроки. В остальном моя задача – спокойно наблюдать со стороны, не давать оценок и не вмешиваться.
"Спорт-Экспресс"
55-летний специалист считает, что болельщики совместно с руководством московского клуба должно выпустить пар и решить спокойно свои внутренние проблемы.
Черчесов возглавлял красно-белых с 2007 по 2008 год. Команда заняла второе место по итогам сезона.
– И все же. В 2008 году фанаты готовы были съесть вас заживо. Сейчас они точно так же уничтожают игрока, зато бывший тренер у них весь в белом. Почему?
– Болельщики живут своими эмоциями. И, наверное, в свое время я такое отношение заслужил. Глупо спорить - надо просто воспринять и подумать, что я тогда неправильно сделал, чтобы не повторить ошибок. Так и получилось: в "Спартаке" не довел команду до титула, а в "Легии" довел, хотя ситуация была очень похожая. Поэтому я не обижаюсь на фанатов – ни тогда, ни тем более сейчас.
Что касается сегодняшнего "Спартака", мнение у меня одно. Всем надо пар выпустить – и заняться футболом, – сказал Черчесов. – Тем более что "Спартак" дает кандидатов в сборную, и мы на себе испытали, что бывает, когда в команде непорядок. В каком состоянии, прежде всего эмоциональном, приезжают в сборную игроки. В остальном моя задача – спокойно наблюдать со стороны, не давать оценок и не вмешиваться.
"Спорт-Экспресс"
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