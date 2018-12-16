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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Станислав Черчесов ответил на вопрос, готов ли вернуть Кокорина в сборную
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не склонен торопиться в вопросе о возвращении форварда Александра Кокорина в национальную команду в случае его освобождения из-под стражи.
"Сначала им надо разобраться в правовом поле, потом перейдем на футбольное. И опять же, жизнь показала, что после истории в Монако Кокорин вернулся в сборную. Потому что все успокоились, он показывал свою игру, забивал голы. Мы обо всем поговорили - и он был в команде. Потом травма, теперь - вот эта история. Очень не люблю частицу "бы" - что бы было, что бы могло быть, если… Ситуация такова, какова она есть. Она очень неприятная, тем более что касается нашего брата, члена футбольного сообщества. Надо дождаться, чем закончится суд, и постепенно переходить с одного уровня на другой.
Не делалось ли попыток привлечь меня к кругу лиц, которые выступили за Кокорина и Мамаева? Такого не было. И, как видите, от того, что кто-то говорит, ничего не изменилось. Как уже сказал выше, гораздо полезнее, на мой взгляд, оказать помощь делом, а не словом. Будучи тренером сборной, я вызвал Кокорина в команду в ноябре 2016-го после истории с Монако. Вот это считаю важным, если говорить о тренерской поддержке", - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".
Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев находятся в СИЗО по обвинению в избиении людей.
"Сначала им надо разобраться в правовом поле, потом перейдем на футбольное. И опять же, жизнь показала, что после истории в Монако Кокорин вернулся в сборную. Потому что все успокоились, он показывал свою игру, забивал голы. Мы обо всем поговорили - и он был в команде. Потом травма, теперь - вот эта история. Очень не люблю частицу "бы" - что бы было, что бы могло быть, если… Ситуация такова, какова она есть. Она очень неприятная, тем более что касается нашего брата, члена футбольного сообщества. Надо дождаться, чем закончится суд, и постепенно переходить с одного уровня на другой.
Не делалось ли попыток привлечь меня к кругу лиц, которые выступили за Кокорина и Мамаева? Такого не было. И, как видите, от того, что кто-то говорит, ничего не изменилось. Как уже сказал выше, гораздо полезнее, на мой взгляд, оказать помощь делом, а не словом. Будучи тренером сборной, я вызвал Кокорина в команду в ноябре 2016-го после истории с Монако. Вот это считаю важным, если говорить о тренерской поддержке", - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".
Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев находятся в СИЗО по обвинению в избиении людей.
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