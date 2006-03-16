Андрей Аршавин: думаю, "Зенит" вернет чемпионство домой, в Санкт-Петербург

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин отметил, что не следил за играми команды пристально в этом сезоне, но рассчитывает на победу родного клуба в премьер-лиге.- Я мало видел, когда "Зенит" играл плохо на данном этапе. Важен результат - "Зенит" сохранил первое место, так что, думаю, ребята хорошо поработают и вернут чемпионство домой, в Санкт-Петербург.