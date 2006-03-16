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Андрей Аршавин: думаю, "Зенит" вернет чемпионство домой, в Санкт-Петербург

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин отметил, что не следил за играми команды пристально в этом сезоне, но рассчитывает на победу родного клуба в премьер-лиге.

- Как вы оцените итоги первой части сезона для "Зенита"?

- Я мало видел, когда "Зенит" играл плохо на данном этапе. Важен результат - "Зенит" сохранил первое место, так что, думаю, ребята хорошо поработают и вернут чемпионство домой, в Санкт-Петербург.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Аршавин Зенит
Сегодня, 16:15
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#2  sergoz  Калининград (Сегодня, 17:20)
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Болеет за:
«Зенит»
с такой игрой "чемпионство"?, не смешите народ, Андрюша...


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12 лет рядом... зарегистрирован 16.03.2006г.
Регистрация: 16.03.2006 [жалоба]
#1  serge59  Москва (Сегодня, 16:41)
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Болеет за:
«МЮ»
Андоюшик, дом у чемпионства - Москва...вы там в Питере мало что можете даже с максимальной поддержкой бюджета страны...никто не забыл, как вас Миллеру навязали и болеть за ставили...а до этого вообще где вы были (вы - принципиально по отношению к команде с маленькой буковки)...когда там синит без Миллера чемпионом был?...так о каком доме Вы, Андрей, говорите?..)))
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
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