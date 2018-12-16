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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Станислав Черчесов: жаль, что Смолов не забил пенальти со "Спартаком"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал неприглашение в национальную команду нападающего "Локомотива" Федора Смолова.
– Вы со Смоловым личную беседу по поводу его неприглашения в сборную проводили? По вашим ощущениям, насколько эти невызовы для Смолова сильный удар?
– Личную – нет, но мы виделись на одном из матчей "Локомотива", когда Федор был травмирован. Спокойно пообщались минуты полторы, потому что вокруг народу много было. Сильный удар для него? Ему нужно время, чтобы прийти в себя после чемпионата мира. Во-вторых, он попал в новый клуб. В-третьих, затем получил травму и на достаточно долгий срок выбыл из строя, что в любом случае не позволило бы вызвать его на два последних сбора.
– У вас сейчас есть объяснение, почему на фоне других, резко прибавивших на ЧМ-2018, лучший игрок двухлетнего периода национальной команды провел столь неудачный турнир?
– День икс наступит – там и увидим. Жаль, кстати, что Федя не забил пенальти в матче со "Спартаком". Потому что мы внимательно смотрим и видим, что в последней паре игр он обретает себя. Надеюсь, что те обороты, которые он потихонечку набирает, этот пенальти не собьет.
– Не считаете, что он зря пошел бить этот 11-метровый?
– Не знаю, как в "Локомотиве", – не хочется влезать в чужую епархию, – а мы назначаем пенальтистов до игры.
– После чемпионата мира вы сказали о Смолове: "Главное, чтобы он сам пришел с собой в согласие". Пришел?
– Не могу сказать. На дистанции это сложно понять. Но еще раз повторяю: последние игры показали, что на поле он прибавляет.
"Спорт-Экспресс"
– Вы со Смоловым личную беседу по поводу его неприглашения в сборную проводили? По вашим ощущениям, насколько эти невызовы для Смолова сильный удар?
– Личную – нет, но мы виделись на одном из матчей "Локомотива", когда Федор был травмирован. Спокойно пообщались минуты полторы, потому что вокруг народу много было. Сильный удар для него? Ему нужно время, чтобы прийти в себя после чемпионата мира. Во-вторых, он попал в новый клуб. В-третьих, затем получил травму и на достаточно долгий срок выбыл из строя, что в любом случае не позволило бы вызвать его на два последних сбора.
– У вас сейчас есть объяснение, почему на фоне других, резко прибавивших на ЧМ-2018, лучший игрок двухлетнего периода национальной команды провел столь неудачный турнир?
– День икс наступит – там и увидим. Жаль, кстати, что Федя не забил пенальти в матче со "Спартаком". Потому что мы внимательно смотрим и видим, что в последней паре игр он обретает себя. Надеюсь, что те обороты, которые он потихонечку набирает, этот пенальти не собьет.
– Не считаете, что он зря пошел бить этот 11-метровый?
– Не знаю, как в "Локомотиве", – не хочется влезать в чужую епархию, – а мы назначаем пенальтистов до игры.
– После чемпионата мира вы сказали о Смолове: "Главное, чтобы он сам пришел с собой в согласие". Пришел?
– Не могу сказать. На дистанции это сложно понять. Но еще раз повторяю: последние игры показали, что на поле он прибавляет.
"Спорт-Экспресс"
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