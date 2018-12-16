Станислав Черчесов: жаль, что Смолов не забил пенальти со "Спартаком"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал неприглашение в национальную команду нападающего "Локомотива" Федора Смолова.– Личную – нет, но мы виделись на одном из матчей "Локомотива", когда Федор был травмирован. Спокойно пообщались минуты полторы, потому что вокруг народу много было. Сильный удар для него? Ему нужно время, чтобы прийти в себя после чемпионата мира. Во-вторых, он попал в новый клуб. В-третьих, затем получил травму и на достаточно долгий срок выбыл из строя, что в любом случае не позволило бы вызвать его на два последних сбора.– День икс наступит – там и увидим. Жаль, кстати, что Федя не забил пенальти в матче со "Спартаком". Потому что мы внимательно смотрим и видим, что в последней паре игр он обретает себя. Надеюсь, что те обороты, которые он потихонечку набирает, этот пенальти не собьет.– Не знаю, как в "Локомотиве", – не хочется влезать в чужую епархию, – а мы назначаем пенальтистов до игры.– Не могу сказать. На дистанции это сложно понять. Но еще раз повторяю: последние игры показали, что на поле он прибавляет.