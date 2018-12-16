Андрей Ещенко показал ногу после операции (видео)

Нога Андрея Ещенко после операции ? pic.twitter.com/7O3w6M4osw — Фратрия (@fratria) December 16, 2018

Защитник "Спартака" Андрея Ещенко показал свою ногу после операции.Футболист 7 декабря был прооперирован в Риме в связи с травмой передней крестообразной связки левого коленного сустава.