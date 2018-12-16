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Андрей Ещенко показал ногу после операции (видео)

Защитник "Спартака" Андрея Ещенко показал свою ногу после операции.

Футболист 7 декабря был прооперирован в Риме в связи с травмой передней крестообразной связки левого коленного сустава.

Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 17:23
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