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Станислав Черчесов: критика в адрес Заболотного? Он комфортно чувствует себя в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов беспокоится, что редкая игра нападающего "Зенита" Антона Заболотного за свой клуб может негативно сказаться на перспективе его вызова в состав национальной команды.

– Возвращаясь к теме нападающих, еще одна обсуждаемая фигура - Заболотный. Болельщики очень много обсуждают его, порой откровенно высмеивают.

– Когда сезон начался, Заболотный был в хорошей форме, помог нам – в частности, голом и в целом игрой в матче с Чехией (5:1), – сказал Черчесов. – Но в тот период он и в "Зените" часто выходил на замену и забивал. Но потом выходить стал реже – и это, судя по всему, сказывается на его форме. И если так будет продолжаться – на долгосрочную перспективу это будет нам в минус. Заболотный знает, что надо либо чаще играть в "Зените", либо…

– А сам игрок болезненно воспринимает болельщицкую критику в свой адрес?

– Абсолютно нет. Мы любому футболисту говорим, над чем надо работать и какова его ситуация в команде. Для того, чтобы у него не было лишнего самоедства. Он абсолютно комфортно чувствует себя в коллективе, и мы это видим.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Заболотный Сборная России
Сегодня, 17:36
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#8  Смотрящий  Москва (Сегодня, 20:09)
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Болеет за:
«Спартак»

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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#7  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:40)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
возьми в сборную, Саламыч!

Португальский сначала выучи, чтобы понимать партнеров по команде...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#6  utekay  Россия (Сегодня, 19:13)
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Болеет за:
«Зенит»
чёт мне куёво confused возьми в сборную, Саламыч!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  Lestat  Москва (Сегодня, 18:31)
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Он и на лавке Зенита вполне неплохо себя чувствует smile
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
#4  citrus63   Самара (Сегодня, 18:25)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Это сборная или центр реабилитации?
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 18:11)
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online

А это нормально, когда незабивающий нападающий комфортно чувствует себя в коллективе? И то, что он вообще в этот коллектив входит?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 18:10)
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Болеет за:
«Спартак»
Забивает Чалов, а играет Заболотный. Терпеть не могу это усатое чудовище
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:09)
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Болеет за:
«Зенит»
Он (Заболотный) комфортно чувствует себя в сборной России

На мой взгляд, главное не то, как он себя чувствует в сборной, а то как сборная себя чувствует и играет с таким нападающим. В Тосно в паре с Марковым и при Парфенове был не плох. Но должен ли он быть в сборной? Наврядли.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
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