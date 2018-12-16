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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Станислав Черчесов: критика в адрес Заболотного? Он комфортно чувствует себя в сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов беспокоится, что редкая игра нападающего "Зенита" Антона Заболотного за свой клуб может негативно сказаться на перспективе его вызова в состав национальной команды.
– Возвращаясь к теме нападающих, еще одна обсуждаемая фигура - Заболотный. Болельщики очень много обсуждают его, порой откровенно высмеивают.
– Когда сезон начался, Заболотный был в хорошей форме, помог нам – в частности, голом и в целом игрой в матче с Чехией (5:1), – сказал Черчесов. – Но в тот период он и в "Зените" часто выходил на замену и забивал. Но потом выходить стал реже – и это, судя по всему, сказывается на его форме. И если так будет продолжаться – на долгосрочную перспективу это будет нам в минус. Заболотный знает, что надо либо чаще играть в "Зените", либо…
– А сам игрок болезненно воспринимает болельщицкую критику в свой адрес?
– Абсолютно нет. Мы любому футболисту говорим, над чем надо работать и какова его ситуация в команде. Для того, чтобы у него не было лишнего самоедства. Он абсолютно комфортно чувствует себя в коллективе, и мы это видим.
"Спорт-Экспресс"
– Возвращаясь к теме нападающих, еще одна обсуждаемая фигура - Заболотный. Болельщики очень много обсуждают его, порой откровенно высмеивают.
– Когда сезон начался, Заболотный был в хорошей форме, помог нам – в частности, голом и в целом игрой в матче с Чехией (5:1), – сказал Черчесов. – Но в тот период он и в "Зените" часто выходил на замену и забивал. Но потом выходить стал реже – и это, судя по всему, сказывается на его форме. И если так будет продолжаться – на долгосрочную перспективу это будет нам в минус. Заболотный знает, что надо либо чаще играть в "Зените", либо…
– А сам игрок болезненно воспринимает болельщицкую критику в свой адрес?
– Абсолютно нет. Мы любому футболисту говорим, над чем надо работать и какова его ситуация в команде. Для того, чтобы у него не было лишнего самоедства. Он абсолютно комфортно чувствует себя в коллективе, и мы это видим.
"Спорт-Экспресс"
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