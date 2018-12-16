Станислав Черчесов: на Ахметова смотрим уже чуть по-другому

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги года.Специалист рассказал о молодых игроках национальной команды.– Это тот случай, когда надо отпустить ситуацию и спокойно, без лишнего давления наблюдать за ее развитием. И они сами должны без этого самого давления ее воспринимать. Мы видим их способности, знаем, что они умеют играть. Они не первые и не последние в спорте, когда ты способен – но по тем или иным причинам пока не получается. Значит, ситуацию нужно отпустить, и она придет туда, куда надо. А если мы будем ее взвинчивать и какие-то вещи форсировать, ничего хорошего из этого не выйдет. Все должно происходить естественным путем. Это касается и других футболистов, о которых в таком контексте нередко говорят и пишут. Мы всех видим. Чалова, наверное, вы мне сейчас напомните.– Дайте футболистам спокойно, шаг за шагом, прогрессировать! Никто перед молодыми никаких искусственных препятствий ставить не будет. Головин же сразу стал играть. В молодежную сборную мы его ни разу не отпустили, потому что знаем: это наш основной игрок. В паспорт при этом не смотрели, хотя он имел право играть за молодежку. Почему мы должны его притормаживать? Готов – вперед!Но люди же разные. И адаптация к команде у них проходит по-разному. Мы не говорим, что Чалов плохо тренируется – это не так. Но видно: когда он, что называется, в своей компании – у него даже движения другие. А здесь все чуть-чуть иначе. Играть на уровне первых сборных и быть не в своей тарелке – наверное, это неправильно. Поэтому дайте нам время, чтобы мы ни одного футболиста не потеряли! Нельзя ставить игрока ни позже, ни раньше. Нужно найти золотую середину. Постараемся это сделать.И не забывайте, что тот же Чалов еще играет в молодежной сборной. Если он не играет у нас, оставлять ее без боевой единицы – тоже неправильно. В ноябре мы его вызвали, потому что молодежка не играла. Как мы это часто делали прежде – 20+2 или 22+2. Так вызывали Кутепова, Джикию, которые даже в запас иногда не раздевались. Всему свое время. Мы делом показываем, что это не просто вызовы.– Кстати, Ахметов уже не может играть за молодежную сборную. Поэтому мы на него уже смотрим чуть по-другому.