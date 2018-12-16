Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:41
Станислав Черчесов - о капитанской повязке Дзюбы в сборной: лидерские качества Артема были очевидны еще в "Спартаке"
Станислав Черчесов - о капитанской повязке Дзюбы в сборной: лидерские качества Артема были очевидны еще в "Спартаке"
17:36
Станислав Черчесов: критика в адрес Заболотного? Он комфортно чувствует себя в сборной России (8)
Станислав Черчесов: критика в адрес Заболотного? Он комфортно чувствует себя в сборной России (8)
15:27
Черчесов - о работе в "Спартаке": фанаты хотели съесть меня заживо? Наверное, я такое заслужил
Черчесов - о работе в "Спартаке": фанаты хотели съесть меня заживо? Наверное, я такое заслужил
08:43
Криштиану Роналду: играли лучше, чем "Торино", имели больше возможностей забить и заслужили победу (1)
Криштиану Роналду: играли лучше, чем "Торино", имели больше возможностей забить и заслужили победу (1)
Станислав Черчесов: на Ахметова смотрим уже чуть по-другому
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги года.
Специалист рассказал о молодых игроках национальной команды.
– Почему, по-вашему, братья Миранчук пока не могут превратиться в настоящих лидеров сборной и играть с той же уверенностью, с какой они это делают сейчас в "Локомотиве"?
– Это тот случай, когда надо отпустить ситуацию и спокойно, без лишнего давления наблюдать за ее развитием. И они сами должны без этого самого давления ее воспринимать. Мы видим их способности, знаем, что они умеют играть. Они не первые и не последние в спорте, когда ты способен – но по тем или иным причинам пока не получается. Значит, ситуацию нужно отпустить, и она придет туда, куда надо. А если мы будем ее взвинчивать и какие-то вещи форсировать, ничего хорошего из этого не выйдет. Все должно происходить естественным путем. Это касается и других футболистов, о которых в таком контексте нередко говорят и пишут. Мы всех видим. Чалова, наверное, вы мне сейчас напомните.
– Конечно.
– Дайте футболистам спокойно, шаг за шагом, прогрессировать! Никто перед молодыми никаких искусственных препятствий ставить не будет. Головин же сразу стал играть. В молодежную сборную мы его ни разу не отпустили, потому что знаем: это наш основной игрок. В паспорт при этом не смотрели, хотя он имел право играть за молодежку. Почему мы должны его притормаживать? Готов – вперед!
Но люди же разные. И адаптация к команде у них проходит по-разному. Мы не говорим, что Чалов плохо тренируется – это не так. Но видно: когда он, что называется, в своей компании – у него даже движения другие. А здесь все чуть-чуть иначе. Играть на уровне первых сборных и быть не в своей тарелке – наверное, это неправильно. Поэтому дайте нам время, чтобы мы ни одного футболиста не потеряли! Нельзя ставить игрока ни позже, ни раньше. Нужно найти золотую середину. Постараемся это сделать.
И не забывайте, что тот же Чалов еще играет в молодежной сборной. Если он не играет у нас, оставлять ее без боевой единицы – тоже неправильно. В ноябре мы его вызвали, потому что молодежка не играла. Как мы это часто делали прежде – 20+2 или 22+2. Так вызывали Кутепова, Джикию, которые даже в запас иногда не раздевались. Всему свое время. Мы делом показываем, что это не просто вызовы.
– Тем обиднее, что в последний момент сломался Ахметов, которого вы вызвали на ноябрьский сбор.
– Кстати, Ахметов уже не может играть за молодежную сборную. Поэтому мы на него уже смотрим чуть по-другому.
"Спорт-Экспресс"
Специалист рассказал о молодых игроках национальной команды.
– Почему, по-вашему, братья Миранчук пока не могут превратиться в настоящих лидеров сборной и играть с той же уверенностью, с какой они это делают сейчас в "Локомотиве"?
– Это тот случай, когда надо отпустить ситуацию и спокойно, без лишнего давления наблюдать за ее развитием. И они сами должны без этого самого давления ее воспринимать. Мы видим их способности, знаем, что они умеют играть. Они не первые и не последние в спорте, когда ты способен – но по тем или иным причинам пока не получается. Значит, ситуацию нужно отпустить, и она придет туда, куда надо. А если мы будем ее взвинчивать и какие-то вещи форсировать, ничего хорошего из этого не выйдет. Все должно происходить естественным путем. Это касается и других футболистов, о которых в таком контексте нередко говорят и пишут. Мы всех видим. Чалова, наверное, вы мне сейчас напомните.
– Конечно.
– Дайте футболистам спокойно, шаг за шагом, прогрессировать! Никто перед молодыми никаких искусственных препятствий ставить не будет. Головин же сразу стал играть. В молодежную сборную мы его ни разу не отпустили, потому что знаем: это наш основной игрок. В паспорт при этом не смотрели, хотя он имел право играть за молодежку. Почему мы должны его притормаживать? Готов – вперед!
Но люди же разные. И адаптация к команде у них проходит по-разному. Мы не говорим, что Чалов плохо тренируется – это не так. Но видно: когда он, что называется, в своей компании – у него даже движения другие. А здесь все чуть-чуть иначе. Играть на уровне первых сборных и быть не в своей тарелке – наверное, это неправильно. Поэтому дайте нам время, чтобы мы ни одного футболиста не потеряли! Нельзя ставить игрока ни позже, ни раньше. Нужно найти золотую середину. Постараемся это сделать.
И не забывайте, что тот же Чалов еще играет в молодежной сборной. Если он не играет у нас, оставлять ее без боевой единицы – тоже неправильно. В ноябре мы его вызвали, потому что молодежка не играла. Как мы это часто делали прежде – 20+2 или 22+2. Так вызывали Кутепова, Джикию, которые даже в запас иногда не раздевались. Всему свое время. Мы делом показываем, что это не просто вызовы.
– Тем обиднее, что в последний момент сломался Ахметов, которого вы вызвали на ноябрьский сбор.
– Кстати, Ахметов уже не может играть за молодежную сборную. Поэтому мы на него уже смотрим чуть по-другому.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.