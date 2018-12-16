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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Магомед Адиев: "Анжи" доиграет чемпионат
"Анжи" не будет сниматься с розыгрыша чемпионата России, финансовая ситуация в клубе остается стабильно тяжелой, заявил главный тренер команды Магомед Адиев.
"Первая часть сезона выдалась очень тяжелой, как в спортивном плане, так и в финансовом. Спортивную составляющую можно назвать нормальной, так как хорошей при 15-м месте в таблице она быть не может. Думаю, могли выступить чуть лучше, набрав дополнительные два-три очка. Финансовое положение "Анжи" остается плохим, денег пока нет. Разговаривал с генеральным директором, ситуация остается стабильно тяжелой.
Чемпионат мы доиграем, только не ясно, в каком составе, пока все туманно. Есть группа футболистов, кто намеками говорил, что они вряд ли вернутся в команду. Звонят агенты, говорят, что подыскивают ребятам новые команды. Те, на кого есть спрос, попытаются трудоустроиться в другие клубы, - цитирует Адиева РИА Новости.
"Первая часть сезона выдалась очень тяжелой, как в спортивном плане, так и в финансовом. Спортивную составляющую можно назвать нормальной, так как хорошей при 15-м месте в таблице она быть не может. Думаю, могли выступить чуть лучше, набрав дополнительные два-три очка. Финансовое положение "Анжи" остается плохим, денег пока нет. Разговаривал с генеральным директором, ситуация остается стабильно тяжелой.
Чемпионат мы доиграем, только не ясно, в каком составе, пока все туманно. Есть группа футболистов, кто намеками говорил, что они вряд ли вернутся в команду. Звонят агенты, говорят, что подыскивают ребятам новые команды. Те, на кого есть спрос, попытаются трудоустроиться в другие клубы, - цитирует Адиева РИА Новости.
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