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В понедельник "Спартак" может объявить о трансфере Айртона Лукаса

В понедельник "Спартак" планирует объявить о приобретении 21-летнего левого защитника "Флуминенсе" Айртона Лукаса.

Как ранее сообщало бразильское издание Globoesporte, сумма трансфера составит около 7 миллионов евро. При этом "Флу" владеет только 50 процентами прав на игрока, поэтому получит 3,5 миллиона, а остальные средства поступят представителям футболиста.

В этом сезоне Айртон, который две недели назад прошел в Риме медосмотр перед переходом к красно-белым, провел 28 матчей в чемпионате своей страны

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Вчера, 23:12
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#1  CSKA_Best   (Вчера, 23:55)
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online
Болеет за:
ЦСКА
усиление?
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
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