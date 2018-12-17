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Андрей Аршавин: возможно, буду работать на телевидении

Бывший игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин рассказал о своем будущем.

"Мое будущее? Надеюсь, что все разрешится до нового года. Я верю, что это будет работа в "Зените". Возможно, также буду работать на телевидении", - сказал Аршавин в программе Ильи Казакова Footбольные люди
Теги: Аршавин Зенит
Сегодня, 09:53
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