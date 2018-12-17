Новости партнеров

Кристиан Нобоа выразил поддержку Кокорину (видео)

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа поддержал Александра Кокорина.

«Привет, брат. Это Нобоа. Я знаю, что у тебя сейчас очень плохая ситуация. Все будет хорошо для тебя и твоей семьи. Всегда думай позитивно. Ты очень хороший человек и друг", — говорится в обращении Нобоа к Кокорину.

Теги: Кокорин Нобоа
Сегодня, 10:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Zemfira  шахты (Сегодня, 10:31)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Шахтер»
Кристи здоровья тебе!! и ты очень хороший человек ,а как футболист ты не то что не хватаешь "Зениту",а без тебя очень трудно удерживать лидирующую положение в таблице.
Ты и Кокорин в команде и "Зенит" чемпион без всяких но.
Регистрация: 8.01.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.