Сергей Прядкин: премьер-лига должна перейти на лимит в заявке в сезоне-2020/21

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о будущем лимите на легионеров."Клубы остаются при своем мнении: они хотят, чтобы лимит был в заявке. Лига изначально была за вариант "10+15", вы об этом знаете. В принципе такое мнение осталось и сейчас. Клубы – за то, чтобы конкуренция была естественной, и придерживаются варианта, который рекомендовала в свое время рабочая группа под руководством Гершковича. На лимит в заявке должны перейти в сезоне-20/21. Но точный формат пока не определен", – сказал Прядкин.