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Сергей Прядкин: премьер-лига должна перейти на лимит в заявке в сезоне-2020/21

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о будущем лимите на легионеров.

"Клубы остаются при своем мнении: они хотят, чтобы лимит был в заявке. Лига изначально была за вариант "10+15", вы об этом знаете. В принципе такое мнение осталось и сейчас. Клубы – за то, чтобы конкуренция была естественной, и придерживаются варианта, который рекомендовала в свое время рабочая группа под руководством Гершковича. На лимит в заявке должны перейти в сезоне-20/21. Но точный формат пока не определен", – сказал Прядкин.

"СЭ"
Теги: Прядкин
Сегодня, 10:22
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#4  cska1971  Москва (Сегодня, 11:13)
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Цитата: rusivan
Нельзя перейти на новую систему уже со следующего сезона?


А что делать с действующими контрактами?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  rusivan   (Сегодня, 10:55)
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Болеет за:
«Спартак»
Нельзя перейти на новую систему уже со следующего сезона?


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Вперед Спартак Москва,Милан и Сборная России
★★
Регистрация: 3.01.2010 [жалоба]
#2  Apant1   (Сегодня, 10:40)
  • +1
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Лимит надо отменять, этот лимит всё равно фикция. При таком лимите и завышенном ценнике на родных кривоногих, небогатые клубы будут покупать более дешёвых иностранцев с сопоставимым классом, а вместо российских Месси и Роналду, будут подписывать пенсионеров, за 17 тысяч рублей в месяц, что бы не тратиться ( если что до 65 лет теперь работодатель не должен дискриминировать работников за возраст). У нас всегда первым делом ищут как обойти закон
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 10:33)
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  •  (3)

То есть, формат не определили еще, а переходим через полтора года? А как клубам сейчас контракты подписывать? Универсальная фраза Лаврова и к вам подходит....
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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