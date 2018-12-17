В предстоящем году в Москве появится три новых футбольных поля

Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в следующем году в столице планируется строительство 15 новых спортивных объектов, в том числе трех футбольных полей.По его словам, с начала года в столице введен спорткомплекс в Шипиловском проезде, а также завершены инженерные работы на территории Гребного канала в Крылатском.Кроме того, до конца года власти намерены ввести еще два объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на улице Николая Старостина и стадион "Олимп" на Суздальской улице.