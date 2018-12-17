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Ильзата Ахметова наградили "Первой пятеркой" (фото)

Хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов получил награду национальной премии "Первая пятерка".

Приз вручается лучшему молодому футболисту года в чемпионате России по итогам года. Торжественное награждение прошло в одном из ресторанов Москвы.

Теги: Ахметов
Сегодня, 12:56
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