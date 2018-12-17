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Андрей Аршавин: известность? Сейчас люди намного спокойнее относятся к моей персоне

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о своей узнаваемости.

"Известность? Сейчас люди стали спокойно относиться к тому, когда видят меня где-нибудь. Это не сравнить с временами выступления за питерский клуб. Вокруг меня ажиотажа нет", - сказал Аршавин в программе Foot'больные люди
Теги: Аршавин Зенит
Сегодня, 13:11
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