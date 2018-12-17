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Ильзат Ахметов: рад, что удаётся реализовываться, но главное - командный результат

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился эмоциями от победы в голосовании за лучшего молодого игрока года в России.

"Я очень рад и счастлив получить такую награду. Рад, что удаётся реализовывать себя, прогрессировать. Спасибо тренерскому штабу и всему клубу, что дают такую возможность. Буду ценить это, хвататься за каждый шанс и много работать.

Спасибо всем присутствующим, что делите этот праздник со мной: конечно же, в первую очередь отцу и семье за их поддержку, всем тренерам, агентам, которые поддерживают и всегда рядом в нужный момент", — передаёт слова Ахметова "Чемпионат".
Теги: Ахметов ЦСКА
Сегодня, 13:22
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