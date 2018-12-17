Олег Кононов станет гостем программы на "Матч ТВ"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов приглашен в качестве гостя в программу "Тотальный футбол" на телеканале "Матч ТВ".Наставник красно-белых в программе расскажет о текущем положении дел в команде и поделится ожиданиями от второй части сезона РПЛ.Программа выйдет в эфир 17 декабря в 17:15 по московскому времени.