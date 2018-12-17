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Олег Кононов станет гостем программы на "Матч ТВ"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов приглашен в качестве гостя в программу "Тотальный футбол" на телеканале "Матч ТВ".

Наставник красно-белых в программе расскажет о текущем положении дел в команде и поделится ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

Программа выйдет в эфир 17 декабря в 17:15 по московскому времени.

Матч ТВ
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 13:43
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4
(2)
#4  Borg  Burg (Сегодня, 14:15)
  • +3
  •  (5)

Походу в спам клоуна какого- то наняли, а не ГТ.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#3  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 13:53)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
теперь будем смотреть кино про великого тренера и мега футболистов из Ромашки.

Если нет футбола три месяца,почему бы не посмотреть кино?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#2  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:51)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Началось мля. Команды и игры нет. вылетели из чего только можно и теперь будем смотреть кино про великого тренера и мега футболистов из Ромашки.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#1  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 13:46)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Бомжеконям и их лизунам из короводара просмотр обязателен


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
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