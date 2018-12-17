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Дед мороз - лучший скаут! - планы "Уфы" на трансферное окно (видео)

Пресс-служба "Уфы" опубликовала в официальном твиттере видеоролик, на котором генеральный директор клуба Шамиль Газизов обсудил с Дедом Морозом потенциальные трансферы в зимнее трансферное окно.

Теги: УФА
Сегодня, 14:39
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#1  Matador1989  Уфа (Сегодня, 14:44)
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Болеет за:
«Локомотив»
При живых Foоtball Manager и FIFA Manager вообще смысл в скаутском отделе отпадает))
Регистрация: 20.08.2011 [жалоба]
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