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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Спартак" проведет три сбора в трех разных странах
Пресс-служба "Спартака" обнародовала планы на зимнюю паузу в чемпионате России.
8 января игроки вернутся в расположение "Спартака" для прохождения углубленного медицинского осмотра. Первый сбор красно-белые проведут в Дубае с 9 по 16 января. На последний день сбора запланирован товарищеский матч.
С 19 по 29 января "Спартак" проведет сбор в Катаре, в рамках которого примет участие в Кубке "Матч Премьер". Москвичи сыграют с "Ростовом", "Зенитом" и "Локомотивом". Третий сбор "Спартака" пройдет со 2 по 12 февраля в Турции.
ФК "Спартак"
8 января игроки вернутся в расположение "Спартака" для прохождения углубленного медицинского осмотра. Первый сбор красно-белые проведут в Дубае с 9 по 16 января. На последний день сбора запланирован товарищеский матч.
С 19 по 29 января "Спартак" проведет сбор в Катаре, в рамках которого примет участие в Кубке "Матч Премьер". Москвичи сыграют с "Ростовом", "Зенитом" и "Локомотивом". Третий сбор "Спартака" пройдет со 2 по 12 февраля в Турции.
ФК "Спартак"
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