"Спартак" проведет три сбора в трех разных странах

Пресс-служба "Спартака" обнародовала планы на зимнюю паузу в чемпионате России.8 января игроки вернутся в расположение "Спартака" для прохождения углубленного медицинского осмотра. Первый сбор красно-белые проведут в Дубае с 9 по 16 января. На последний день сбора запланирован товарищеский матч.С 19 по 29 января "Спартак" проведет сбор в Катаре, в рамках которого примет участие в Кубке "Матч Премьер". Москвичи сыграют с "Ростовом", "Зенитом" и "Локомотивом". Третий сбор "Спартака" пройдет со 2 по 12 февраля в Турции.