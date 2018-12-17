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Мурад Мусаев – о сопернике "Краснодара" в Лиге Европы: "Байер" - клуб с большими амбициями. Но мы хотим сделать шаг вперед в турнире

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где соперником "быков" станет леверкузенский "Байер".

Матчи пройдут 14 и 21 февраля, первую встречу россияне проведут дома.

"Пока нет информации, какой футбол использует "Байер". В ближайшее время поймем, какие у немцев принципы игры. На портале transfermarkt стоимость состава этой команды оценивается выше, чем 400 миллионов евро. Есть исполнители ценой и в 45-50 миллионов, так что клуб с большими амбициями и традициями. Но мы были готовы к тому, что достанется сложный соперник – могли выпасть сплошь гранды, или те, кто проводят отличные сезоны, например, "Зальцбург" или загребское "Динамо". Нам нужно хорошо отдохнуть, а потом станем усиленно готовиться, чтобы сделать шаг вперед на этой стадии турнира", – заявил Мусаев.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мусаев Краснодар Байер
Сегодня, 17:04
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#1  Valar   (Сегодня, 17:57)
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Болеет за:
ЦСКА
Непростой соперник достался. Хотя, учитывая что Байер на 11 месте в чемпионате Германии идёт, шансы на прохо в следующую стадию будут.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
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