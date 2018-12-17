Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:25
Евгений Коноплянка рассказал, почему он перестал играть в футбол во дворе: я, наверное, поседел тогда
Евгений Коноплянка рассказал, почему он перестал играть в футбол во дворе: я, наверное, поседел тогда
18:36
Юрий Газинский - Кокорину и Мамаеву: мы прекрасно знаем, какие вы в жизни порядочные ребята (4)
Юрий Газинский - Кокорину и Мамаеву: мы прекрасно знаем, какие вы в жизни порядочные ребята (4)
17:46
Сергей Семак: "Зениту" достался непростой жребий, с "Фенербахче" сыграть не очень хотелось (2)
Сергей Семак: "Зениту" достался непростой жребий, с "Фенербахче" сыграть не очень хотелось (2)
17:32
СМИ: "Рома" может приобрести полузащитника "Боки" Барриоса, на него также претендует российский клуб
СМИ: "Рома" может приобрести полузащитника "Боки" Барриоса, на него также претендует российский клуб
17:04
Мурад Мусаев – о сопернике "Краснодара" в Лиге Европы: "Байер" - клуб с большими амбициями. Но мы хотим сделать шаг вперед в турнире (1)
Мурад Мусаев – о сопернике "Краснодара" в Лиге Европы: "Байер" - клуб с большими амбициями. Но мы хотим сделать шаг вперед в турнире (1)
16:34
Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" уже не станет чемпионом, но может занять четвертое место (2)
Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" уже не станет чемпионом, но может занять четвертое место (2)
15:34
"Зенит" будет играть с "Фенербахче", "Краснодар" ждёт "Байер". Итоги жеребьёвок еврокубков (30)
"Зенит" будет играть с "Фенербахче", "Краснодар" ждёт "Байер". Итоги жеребьёвок еврокубков (30)
13:36
Сергей Чебан - Ахметову: продолжай работать и радовать нас своими успехами и, главное, не задирай нос (1)
Сергей Чебан - Ахметову: продолжай работать и радовать нас своими успехами и, главное, не задирай нос (1)
11:38
ЦСКА поздравил Чиди Одиа с юбилеем (4)
ЦСКА поздравил Чиди Одиа с юбилеем (4)
10:49
Дмитрий Радченко: для "Зенита" лучшие варианты в первом раунде плей-офф - "Мальме" или БАТЭ (1)
Дмитрий Радченко: для "Зенита" лучшие варианты в первом раунде плей-офф - "Мальме" или БАТЭ (1)
Мурад Мусаев – о сопернике "Краснодара" в Лиге Европы: "Байер" - клуб с большими амбициями. Но мы хотим сделать шаг вперед в турнире
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где соперником "быков" станет леверкузенский "Байер".
Матчи пройдут 14 и 21 февраля, первую встречу россияне проведут дома.
"Пока нет информации, какой футбол использует "Байер". В ближайшее время поймем, какие у немцев принципы игры. На портале transfermarkt стоимость состава этой команды оценивается выше, чем 400 миллионов евро. Есть исполнители ценой и в 45-50 миллионов, так что клуб с большими амбициями и традициями. Но мы были готовы к тому, что достанется сложный соперник – могли выпасть сплошь гранды, или те, кто проводят отличные сезоны, например, "Зальцбург" или загребское "Динамо". Нам нужно хорошо отдохнуть, а потом станем усиленно готовиться, чтобы сделать шаг вперед на этой стадии турнира", – заявил Мусаев.
"Спорт-Экспресс"
Матчи пройдут 14 и 21 февраля, первую встречу россияне проведут дома.
"Пока нет информации, какой футбол использует "Байер". В ближайшее время поймем, какие у немцев принципы игры. На портале transfermarkt стоимость состава этой команды оценивается выше, чем 400 миллионов евро. Есть исполнители ценой и в 45-50 миллионов, так что клуб с большими амбициями и традициями. Но мы были готовы к тому, что достанется сложный соперник – могли выпасть сплошь гранды, или те, кто проводят отличные сезоны, например, "Зальцбург" или загребское "Динамо". Нам нужно хорошо отдохнуть, а потом станем усиленно готовиться, чтобы сделать шаг вперед на этой стадии турнира", – заявил Мусаев.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.