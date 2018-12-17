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"Зенит" - "Байеру": свяжитесь с нами, если хотите узнать, как победить "Краснодар"

"Зенит" в Твиттере ответил на сообщение в учетной записи "Байера" по поводу матчей с "Краснодаром" в 1/16 финала Лиги Европы.

- Просто свяжитесь с нами, если захотите узнать, как их обыграть, - говорится в сообщении.

В первом матче "Краснодар" примет "Байер" 14 февраля. Ответная игра пройдет 21 февраля.

Теги: Зенит Байер Краснодар
Сегодня, 17:09
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#16  Волжанин   (Сегодня, 19:19)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Эх, бомжи, опоздали вы. Фенер уже связывался с анжуйцами и казанцами. smile
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#15  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:00)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
1 Быстрова переманили с помощью админресурса

не, с помощью опции выкупа

Цитата: Сибирячок
2 писали письма на Веллитона вместе с ослами и ментами при полном отсутствии личных претензий к игроку Спартака

Не помню таких писем, но гондон он еще тот был
Цитата: Сибирячок
3 дерибанили Рубин Динамо и Ростов

Зобнин, Комбаровы, Боккетти очевидно воспитанники Спартака
как и Глушаковы, Самедовы, Мельгарехи, Поповы, Джанаевы...
Цитата: Сибирячок
4 переманивали Зюбу

Вы же говорили вам это говно не нужно?
Цитата: Сибирячок
5 поздравляли Легию и ПАОК после побед над Спартаком

отдельные болельщики
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#14  Сибирячок   (Сегодня, 18:49)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
По твоей логике Зенит по части гнилостности пробует догнать Спартак?

по популярности. А ты мне свою логику втюхиваешь.
напомнить тебе всю гниль, что зенит сотворил в последнее время?
1 Быстрова переманили с помощью админресурса
2 писали письма на Веллитона вместе с ослами и ментами при полном отсутствии личных претензий к игроку Спартака
3 дерибанили Рубин Динамо и Ростов
4 переманивали Зюбу
5 поздравляли Легию и ПАОК после побед над Спартаком
Хочешь ещё?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#13  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:35)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Сколько еще дебилов в руководстве клуба?
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#12  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:21)
  • +1
  •  (3)

Хм. Шутка в стиле самого Краснодара (если вспомнить про крыс перед игрой с КС).
Цитата: Сибирячок
Да это же гнилой клуб с болот, где готовы на любую подляну, на любую провокацию, на любое говно, лишь бы по популярности хоть немного подрасти до Спартака.

В каком бы кризисе не был Спартак, он Спартаком и останется.

По твоей логике Зенит по части гнилостности пробует догнать Спартак? Нет. По этой части, даже если Кокорина пообещают выпустить, Спартак нам ни за что не догнать.

Цитата: yu.gnedash
Байер сильнейший клуб в Германии! Зенит проиграет 10 из 10

Как повезло Ливерпулю, который не с сильнейшим клубом Германии играть будет.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#11  Сибирячок   (Сегодня, 18:19)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Ну да, как будто это не ваше быдло болеет за наших соперников на наших ветках...

Как будто это не ваше быдло всегда болеет против Спартака.

Цитата: robinzen
Ну да. ну да. Он будет только на выезде в Краснодар - болет за Црвену Звезду. С этого, собственно тогда всё и началось... Мы всё прекрасно помним - на ком "первая кровь"!!!

Дебил ты нахер. Речь идёт об официальной позиции клуба, а не о болельщиках. Почему вы там на болотах такие тупорылые? Вроде понятно написано, так нет, сцуки, все извернутся, но насрут.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#10  yu.gnedash  г.Краснодар (Сегодня, 18:14)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Байер сильнейший клуб в Германии! Зенит проиграет 10 из 10,а вот с Краснодаром посмотрим!!!!! Зенит и Кокорин -ЭТО одно и тоже!!!!!!
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#9  gesha978  Москва (Сегодня, 18:04)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Медведь Русский
Цитата: gesha978
то есть предлагают помочь обыграть клуб из своей страны?! Клёво!

во первых: пошутить в твитере и реально помочь это разные вещи

а во вторых, болельщикам Русской команды болеть на стадионе в России в матче еврокубков против Русской команды это на сколько клево?

вряд ли болельщики Русской команды болели против своих, а фанаты... так это дворовая гопота которая участвует в каком-то движении и к игре в футбол не имеет ни какого отношения.
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
#8  Медведь Русский   (Сегодня, 17:58)
  • -1
  •  (5)

Цитата: gesha978
то есть предлагают помочь обыграть клуб из своей страны?! Клёво!

во первых: пошутить в твитере и реально помочь это разные вещи

а во вторых, болельщикам Русской команды болеть на стадионе в России в матче еврокубков против Русской команды это на сколько клево?
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#7  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:48)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
В каком бы кризисе не был Спартак, он Спартаком и останется. Никогда не будет турок поздравлять и что то им советовать

Ну да. ну да. Он будет только на выезде в Краснодар - болет за Црвену Звезду. С этого, собственно тогда всё и началось... Мы всё прекрасно помним - на ком "первая кровь"!!!

Так что - под лавку и не хрюкать.


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#6  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:46)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
В каком бы кризисе не был Спартак, он Спартаком и останется.

Вот какого ты сюда со своим Спартаком влез? Где в теме хоть что-то про Спартак?
Цитата: Сибирячок
Никогда не будет турок поздравлять и что то им советовать.

Ну да, как будто это не ваше быдло болеет за наших соперников на наших ветках...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  gesha978  Москва (Сегодня, 17:31)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
то есть предлагают помочь обыграть клуб из своей страны?! Клёво!
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
#4  Ville  СПб (Сегодня, 17:26)
  • +2
  •  (6)

ну тут как бы не только баеру фраза, но и краснодару. Обоим клубам.
Так как Зенит и Баер в УЕФА обувал по-полной.
Хэштеги то стоят и Баеру и Краснодару!


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 17:26)
  • -5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
А, это тот самый клуб, что поздравляет соперников Спартака. Тот самый клуб,игроки которого поздравляют авторов голов в ворота Спартака. Да это же гнилой клуб с болот, где готовы на любую подляну, на любую провокацию, на любое говно, лишь бы по популярности хоть немного подрасти до Спартака.

В каком бы кризисе не был Спартак, он Спартаком и останется. Никогда не будет турок поздравлять и что то им советовать.

А эти голубые уже до Краснодара опустились. Грабить Рубин и Ростов уже устали....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Карабас-Барабас   (Сегодня, 17:21)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
юмор говноюмор
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#1  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 17:19)
  • +11
  •  (11)

Какой-то юмор дебильный, уволил бы нахер этого шутника.
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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