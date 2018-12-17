"Молодежка" "Локо" сыграет с загребским "Динамо" в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

Молодежная команда "Локомотива" померяется силами со сверстниками из загребского "Динамо" в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.В отличие от взрослых еврокубков, в плей-офф Юношеской лиги УЕФА играется по одному матчу в каждом раунде, а не по два. "Локомотив" сыграет с "Динамо" на выезде, в Загребе. Игра пройдет 19 или 20 февраля.