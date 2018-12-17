Владислав Радимов: "Зениту" мог достаться кто-нибудь и попроще "Фенербахче"

Экс-капитан "Зенита", главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы."Зенит" в первом раунде плей-офф турнира сыграет с "Фенербахче". Первый матч пройдет 12 февраля, ответный – 21 февраля.На групповом этапе стамбульская команда заняла второе место в группе D ("Динамо" Загреб, "Спартак" Трнава, "Андерлехт"). В чемпионате Турции "Фенербахче" после 16 туров занимает предпоследнее 17-е место.– Напрягаться, конечно, – считает Радимов. – Неудачи в чемпионате – стечение обстоятельств, такое бывает у всех. Слышал, что по именам у "Фенербахче" хорошая команда. Не нужно забывать, что в Турции всегда тяжело играть. Вообще-то, судя по этой жеребьевке, "Зениту" мог достаться кто-то и попроще – условный "Мальме" или еще кто-нибудь.– Естественно. Мы играли там с "Зенитом" против "Бешикташа" – это было очень тяжело.