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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владислав Радимов: "Зениту" мог достаться кто-нибудь и попроще "Фенербахче"
Экс-капитан "Зенита", главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.
"Зенит" в первом раунде плей-офф турнира сыграет с "Фенербахче". Первый матч пройдет 12 февраля, ответный – 21 февраля.
На групповом этапе стамбульская команда заняла второе место в группе D ("Динамо" Загреб, "Спартак" Трнава, "Андерлехт"). В чемпионате Турции "Фенербахче" после 16 туров занимает предпоследнее 17-е место.
– У "Фенербахче" проблемы в чемпионате, хотя состав по именам сильный. "Зениту" стоит радоваться, что попалась такая команда, или надо напрягаться?
– Напрягаться, конечно, – считает Радимов. – Неудачи в чемпионате – стечение обстоятельств, такое бывает у всех. Слышал, что по именам у "Фенербахче" хорошая команда. Не нужно забывать, что в Турции всегда тяжело играть. Вообще-то, судя по этой жеребьевке, "Зениту" мог достаться кто-то и попроще – условный "Мальме" или еще кто-нибудь.
– Матч в Турции будет тяжелым?
– Естественно. Мы играли там с "Зенитом" против "Бешикташа" – это было очень тяжело.
"Спорт-Экспресс"
"Зенит" в первом раунде плей-офф турнира сыграет с "Фенербахче". Первый матч пройдет 12 февраля, ответный – 21 февраля.
На групповом этапе стамбульская команда заняла второе место в группе D ("Динамо" Загреб, "Спартак" Трнава, "Андерлехт"). В чемпионате Турции "Фенербахче" после 16 туров занимает предпоследнее 17-е место.
– У "Фенербахче" проблемы в чемпионате, хотя состав по именам сильный. "Зениту" стоит радоваться, что попалась такая команда, или надо напрягаться?
– Напрягаться, конечно, – считает Радимов. – Неудачи в чемпионате – стечение обстоятельств, такое бывает у всех. Слышал, что по именам у "Фенербахче" хорошая команда. Не нужно забывать, что в Турции всегда тяжело играть. Вообще-то, судя по этой жеребьевке, "Зениту" мог достаться кто-то и попроще – условный "Мальме" или еще кто-нибудь.
– Матч в Турции будет тяжелым?
– Естественно. Мы играли там с "Зенитом" против "Бешикташа" – это было очень тяжело.
"Спорт-Экспресс"
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