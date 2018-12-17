Стали известны даты матчей "Зенита" и "Краснодара" в Лиге Европы

Определились даты проведения матчей 1/16 финала Лиги Европы с участием "Зенита" и "Краснодара".Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, "Зенит" первый матч против "Фенербахче" проведет 12 февраля в Стамбуле. Ответная игра в Санкт-Петербурге пройдет 21 февраля."Краснодар", как указывает официальный сайт клуба, примет немецкий "Байер" 14 февраля. Ответный матч состоится в Германии 21 февраля.