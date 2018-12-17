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Стали известны даты матчей "Зенита" и "Краснодара" в Лиге Европы

Определились даты проведения матчей 1/16 финала Лиги Европы с участием "Зенита" и "Краснодара".

Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, "Зенит" первый матч против "Фенербахче" проведет 12 февраля в Стамбуле. Ответная игра в Санкт-Петербурге пройдет 21 февраля.

"Краснодар", как указывает официальный сайт клуба, примет немецкий "Байер" 14 февраля. Ответный матч состоится в Германии 21 февраля.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит Краснодар
Сегодня, 19:17
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