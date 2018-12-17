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Василий Кикнадзе может сменить Геркуса в "Локомотиве"

19 декабря в менеджменте "Локомотива" могут произойти изменения.

Есть вероятность, что по итогам совета директоров клуба Илья Геркус покинет свой пост. Одним из главных кандидатов на эту позицию является Василий Кикнидзе - против этой кандидатуры не будет возражать де-факто руководитель клуба, глава Совета директоров Анатолий Мещеряков.

Геркус же может продолжить карьеру на постах в менеджменте РФС или РПЛ.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 20:04
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#3  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 20:25)
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Еще спортивного директора Шрайбикуса домой отправить.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  fd65   (Сегодня, 20:17)
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Болеет за:
«Спартак»
Заберите Херкуса в питер, пусть там порулит.....,- Большому П#здоболу- Большое Болото.... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#1  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 20:14)
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  •  (4)

Это же футбольный клуб, а не блок НТВ о спорте. Так и доТинки Канделаки дело дойдет.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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