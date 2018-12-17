Василий Кикнадзе может сменить Геркуса в "Локомотиве"

19 декабря в менеджменте "Локомотива" могут произойти изменения.Есть вероятность, что по итогам совета директоров клуба Илья Геркус покинет свой пост. Одним из главных кандидатов на эту позицию является Василий Кикнидзе - против этой кандидатуры не будет возражать де-факто руководитель клуба, глава Совета директоров Анатолий Мещеряков.Геркус же может продолжить карьеру на постах в менеджменте РФС или РПЛ.