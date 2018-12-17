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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Мирча Луческу: по мне, Кокорин сидит уже слишком долго
Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу считает, что Александр Кокорин уже слишком много времени провел в следственном изоляторе, и его нужно выпустить.
– Кокорину придется сидеть в СИЗО еще два месяца. Не думаете, что жестко?
– Для "Зенита" это плохо, команда потеряла очень хорошего игрока. Думаю, в этом одна из причин, по которым "Зенит" сдал к концу года. Надеюсь, для Кокорина скоро все закончится, его отпустят и он снова начнет играть. По мне он сидит уже слишком долго.
Александр Кокорин вместе со своим братом и Павлом Мамаевым сейчас находятся под стражей. Им инкриминируют преступления по статьям "Побои" и "Хулиганство". Согласно решению Тверского районного суда, вынесенному 5 декабря, срок их ареста продлен до 8 февраля. 18 декабря состоится судебная медицинская экспертиза, по итогам которой их могут выпустить досрочно.
"Спорт-Экспресс"
– Кокорину придется сидеть в СИЗО еще два месяца. Не думаете, что жестко?
– Для "Зенита" это плохо, команда потеряла очень хорошего игрока. Думаю, в этом одна из причин, по которым "Зенит" сдал к концу года. Надеюсь, для Кокорина скоро все закончится, его отпустят и он снова начнет играть. По мне он сидит уже слишком долго.
Александр Кокорин вместе со своим братом и Павлом Мамаевым сейчас находятся под стражей. Им инкриминируют преступления по статьям "Побои" и "Хулиганство". Согласно решению Тверского районного суда, вынесенному 5 декабря, срок их ареста продлен до 8 февраля. 18 декабря состоится судебная медицинская экспертиза, по итогам которой их могут выпустить досрочно.
"Спорт-Экспресс"
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