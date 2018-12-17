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Адвокат Глушакова отказалась комментировать его вызов на допрос

Марина Дубровская, адвокат полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, отказалась комментировать вызов футболиста на допрос в полицию. Сегодня хавбек был допрошен сотрудниками полиции по делу об угрозах убийства в адрес своей жены Дарьи.

Ранее в интернете была опубликована аудиозапись того, как Глушаков угрожает своей жене. В данный момент супруги находятся на стадии расторжения брака.

"Мы не комментируем ничего", – сказала Дубровская.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков
Сегодня, 21:38
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#1  Волжанин   (Сегодня, 22:16)
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